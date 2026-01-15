ТСН у соціальних мережах

Вдова Віталія Білоножко висловилася про діагноз чоловіка та його останні дні перед смертю

Світлана зізналася, що з цією недугою боролося чимало інших зірок.

Валерія Гажала
Вдова народного артиста України Віталія Білоножка — співачка Світлана Білоножко — розповіла про останні дні артиста та причину його смерті.

Так, артистка поділилася спогадами про той трагічний період і зізналася, що до останнього вірила в краще. За словами Світлани, смерть артиста стала повною несподіванкою для всієї родини. Віталій Білоножко перебував у лікарні, і це, навпаки, вселяло надію. Але, на жаль, на початку 2024 року його серце не витримало.

«Ніхто не міг такого очікувати. Він був у лікарні, і для мене це було певним заспокоєнням. Я тоді подумки тішилася: нарешті під наглядом, усе буде добре. А потім зранку зателефонували й сказали, що зупинилося серце. І нічого не могли зробити лікарі. Коли ми з синами приїхали до лікарні, я побачила, як щиро всі вони переживали те, що сталося. Зійшлися в одному кабінеті у повному розпачі, плакали разом з нами. Це була щира реакція, бо Віталіка неможливо було не любити», — пригадала співачка в інтерв’ю oboz.ua.

Окремо вдова артиста розповіла і про діагноз, з яким її чоловік жив багато років. За її словами, у Віталія Білоножка був цукровий діабет другого типу — захворювання, яке часто минає майже непомітно, але має фатальні наслідки.

«Це дуже підступне захворювання. Воно повільно, майже непомітно руйнує організм зсередини. Ми роками стежили за його станом: періодично бували в лікарні, робили крапельниці, підтримували організм, він приймав ліки — усе було під контролем, наскільки це можливо. Але, знаєте, кожен організм реагує по-різному. І, на жаль, ми бачимо, що й досі люди — зокрема й артисти — помирають саме через ускладнення діабету другого типу. Це дуже серйозна хвороба, яку часто недооцінюють», — поділилася Світлана.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Білоножко розсекретила розмір своєї пенсії та на які гроші вона живе під час війни.

