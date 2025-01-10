Вдова Віталія Білоножка показала, який вигляд має могила її покійного чоловіка

Днями відбулися перші роковини смерті народного артиста України Віталія Білоножка.

У пам'ятний день дружина співака Світлана Білоножко провідала його на кладовищі. Вдова показалася на тлі могили коханого чоловіка, якого не стало минулого року. З пишним букетом троянд Світлана, ледь стримуючи сльози, звернулася до Віталія та зізналася, що "завжди любитиме його". Відповідні кадри вона розмістила у Facebook.

До слова, вшанувати пам'ять Віталія Білоножка разом зі Світланою прийшли його друзі та рідні. Вони зробили спільне фото на кладовищі, а потім ділилися спогадами про артиста під час поминального обіду.

Могила Віталія Білоножка на Байковому кладовищі

Могила Віталія Білоножка на Байковому кладовищі

"Були у Віталіка на Байковому кладовищі. Все розказали йому, поділились спогадами. Потім зібрались на поминальний обід. Які ж все таки чудові друзі у Віталіка, як було з ними тепло і затишно! Нумеролог сказала, що він був поруч з нами. Світла пам'ять нашому неповторному Віталію", - довела до сліз Світлана Білоножко.

Нагадаємо, нещодавно співак Павло Зібров теж ділився власними спогадами та фото з товаришем Віталієм Білоножко. На зображенні молодих виконавців просто не впізнати.

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