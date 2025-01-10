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Вдова Віталія Білоножка показала, який вигляд має могила її покійного чоловіка

Вдова Віталія Білоножка показала, який вигляд має могила її покійного чоловіка

Могила Віталія Білоножка на Байковому кладовищі

Минув рік, як артист пішов з життя.

Днями відбулися перші роковини смерті народного артиста України Віталія Білоножка.

У пам'ятний день дружина співака Світлана Білоножко провідала його на кладовищі. Вдова показалася на тлі могили коханого чоловіка, якого не стало минулого року. З пишним букетом троянд Світлана, ледь стримуючи сльози, звернулася до Віталія та зізналася, що "завжди любитиме його". Відповідні кадри вона розмістила у Facebook.

До слова, вшанувати пам'ять Віталія Білоножка разом зі Світланою прийшли його друзі та рідні. Вони зробили спільне фото на кладовищі, а потім ділилися спогадами про артиста під час поминального обіду.

Могила Віталія Білоножка на Байковому кладовищі / ©
Могила Віталія Білоножка на Байковому кладовищі
Могила Віталія Білоножка на Байковому кладовищі / ©
Могила Віталія Білоножка на Байковому кладовищі

"Були у Віталіка на Байковому кладовищі. Все розказали йому, поділились спогадами. Потім зібрались на поминальний обід. Які ж все таки чудові друзі у Віталіка, як було з ними тепло і затишно! Нумеролог сказала, що він був поруч з нами. Світла пам'ять нашому неповторному Віталію", - довела до сліз Світлана Білоножко.

Нагадаємо, нещодавно співак Павло Зібров теж ділився власними спогадами та фото з товаришем Віталієм Білоножко. На зображенні молодих виконавців просто не впізнати.

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