Вдова загиблого Юрія Феліпенка у роковини його смерті довела до сліз зізнанням: "Не припиню кохати"

Катерина Мотрич та Юрій Феліпенко

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У неділю, 14 червня, роковини смерті в українського актора-військового Юрія Феліпенка, життя якого обірвалося на війні.

Вже минув рік, як загинув артист. Його вдова — ведуча Катерина Мотрич — вшанувала пам’ять чоловіка. Вона опублікувала допис, в якому просто довела до сліз своїми зізнаннями. Ведуча говорить, що їй не вистачає коханого. Катерина Мотрич сумує за їхніми розмовами, жартами, за його повідомленнями, голосом, сміхом, за спільними планами на майбутнє. Вдова Юрія Феліпенка поділилась, що була неабияк щасливою, але рік тому в неї відібрати найдорожчу людину.

«Я сумую за його голосом, руками, запахом, сміхом, рухами, ходою, парфумами, які змішувались із запахом тіла. Сумую за нашими розмовами про те, які всі дурачки, а ми не дурачки. Я так сумую за тим, як він майстерно обігрував слова, вигадуючи мені чи коту нові клички. Сумую за повідомленнями, сумую за втомленими очима, за щасливим голосом при зустрічі. Сумую за мріями та планами, за улюбленою нездоровою їжею, за дурними футболками, за коханням, клятвами та обіцянками, за піснями з придуманих слів, за гітарою, що звучить, а не стоїть у кутку», — розчулила ведуча.

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Юрій Феліпенко та Катерина Мотрич / © instagram.com/y.felipenko

Катерина Мотрич не приховує, що рік без чоловіка дався їй нелегко, адже він був жорстоким. Вдова актора зізнається, що хоч із часом їй стало легше, проте біль не мине ніколи. Разом із тим Катерина Мотрич намагається жити далі за них двох.

«Зараз мені легше, але це легше не краще, адже біль трансформувалась, стала іншою та змінила ритм. Мені вдалось вибороти життя, зробити так, аби була наснага на життя за двох, але це зовсім не означає забуття, байдужість чи кінець горювання», — поділилась ведуча.

Також Катерина Мотрич наголосила, що її чоловіка вбила країна-агресорка Росія, і вона цього ніколи не пробачить. Ведуча зазначила, що необхідно викорінювати все російське та ніколи не забувати про те, якою ціною дається свобода.

Юрій Феліпенко та Катерина Мотрич / © instagram.com/motrichka

«У цей, до кінця моїх літ найсумніший день року, я повторюся: вбивайте в собі все російське. Юрка вбила росія. І я ніколи їм цього не пробачу. Так як і ніколи не припиню нести памʼять. Ніколи не забуду все важливе й неважливе з ним. Ніколи не припиню його кохати. Ніколи не дозволю забути», — додала ведуча.

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Зазначимо, Юрій Феліпенко вступив до лав ЗСУ у квітні 2024 року. У червні 2025-го життя актора обірвалося. Він загинув на війні. Поховали артиста на Берковецькому кладовищі у Києві.

Нагадаємо, нещодавно у співачки Камалії загинув брат на фронті. Життя рідної людини артистки обірвалося внаслідок тяжкого поранення.

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