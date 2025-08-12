Вдова загиблого на війні Юрія Феліпенка показала фото з їхнього весілля і розчулила спогадами

Юрій Феліпенко та Катерина Мотрич / © instagram.com/motrichka

Вдова загиблого актора-військового Юрія Феліпенка, який захищав країну від окупантів, Катерина Мотрич показала фото з їхнього весілля та поділилася щемливими спогадами про той день.

Пара уклала шлюб у червні 2024 року. Цьогоріч вони б мали святкувати першу річницю весілля. Та, на жаль, життя актора 14 червня у віці 32 років обірвалося на війні.

Тим не менш, Катерина Мотрич із нагоди особливої дати вшанувала пам'ять чоловіка. Ведуча поділилася щемливими спогадами. Вдова загиблого військового говорить, що день їхнього весілля був теплим, сонячним та по-особливому сімейним.

Весілля Катерини Мотрич та Юрія Феліпенка / © instagram.com/motrichka

Ведуча раніше не публікувала фото зі свята. Катерина Мотрич говорить, що вони їй не до кінця подобалися. Нині ж ведучій ці знімки здаються прекрасними та навіюють теплі спогади.

"Це був дуже гарний, теплий і сімейний день. Покажу пару гарних фото. Раніше не публікувала, щось мені не подобалося в моєму образі. Сьогодні ці фото здаються найкрасивішими, теплими і приносять мені велике тепло", - поділилася Катерина Мотрич.

Допис Катерини Мотрич / © instagram.com/motrichka

Зазначимо, Юрій Феліпенко загинув на фронті 14 червня. Прощання з військовим відбулося 19 червня в Києві – спочатку в Театрі на Подолі, де він працював, а потім у Михайлівському соборі.