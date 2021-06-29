Вдруге вагітна Cardi B влаштувала оголену фотосесію з чоловіком

Реперка також показала зворушливе фото з донькою.

Американська реперка Cardi B, яка днями оголосила про другу вагітність, влаштувала оголену фотосесію з чоловіком.

На сторінці в Instagram 28-річна зірка, справжнє ім’я якої Белкаліс Альманзар, запостила відверту світлину, на якій позує з репером Offset. На ній коханий ніжно обіймав підрослий животик майбутньої матусі та цілував її у шию, а виконавиця руками прикривала груди.

"Ми слухали одне одного, спілкувалися, молилися, а потім Бог благословив нас і нашу сім'ю ще одним маленьким благословенням. Наш дім такий блаженний і дуже зайнятий, але ми готові і так щасливі!!! Велике спасибі всім за привітання і добрі побажання", – написала артистка.

Також Cardi B зворушила знімком із донечкою Калчер. На фотографії реперка постала у білому топі, спідниці з вирізом на животі та величезній чалмі. 3-річна дівчинка вбралася у подібний лук.

"Я просто знаю, що ці двоє будуть так сильно любити одне одного і так багато сперечатися, тому що між ними 3 роки... Як і в мене з Хенні. Але одне можна сказати напевно: вони підтримають одне одного, як ніхто інший", – поміркувала Белкаліс.

У коментарях прихильники написали купу приємних повідомлень.

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Нагадаємо, раніше Cardi B топлес та у чорних штанах засвітила чималі груди. Реперка знялася для чоловічого глянцю.

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