Вдруге вагітна Ріанна позувала з коханим на пляжі та показала обличчя 9-місячного сина на сторінках Vogue

Барбадоську зірку Ріанну за правом можна назвати головною ньюзмейкеркою цього місяця.

Так, у лютому знаменитість вперше за п'ять років повернулася на сцену і виступила на одній із найголовніших спортивних подій року Супербоул. Тоді ж знаменитість оголосила, що вдруге вагітна, підкресливши сценічним вбранням округлий животик.

А після цього всього Ріанна ще й стала головною героїнею британської версії глянцю Vogue, для якого позувала зі своїм коханим, репером A$AP Rocky, та їхнім первістком, 9-місячним сином.

Знімання відбувалися на пляжі. РіРі обрала легкий образ – виконавиця одягла чорну сукню з високим розрізом та зробила пишну зачіску, A$AP Rocky був у шкіряних штанах та жилетці. Також Ріанна позувала з сином на ліжку в оксамитовій сукні.

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Не обійшлося й без романтичних кадрів, на яких коханий Ріанни ніжно обіймає її за животик.

Попри те, що Ріанна домовилася саме з Vogue, що вперше обличчя свого сина, ім'я якого досі тримає в таємниці, артистка покаже на сторінках глянцю. Тим не менш, до цього кадри з цих знімань потрапили до Мережі раніше – папараці підловили родину під час фотосету на пляжі і злили знімки в Інтернет.

Нагадаємо, що через дев'ять місяців після народження первістка, 34-річна Ріанна оголосила, що вони з A$AP Rocky чекають на другу дитину.

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