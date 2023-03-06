Вдруге вагітна Ріанна замилувала кумедним фото свого 9-місячного сина

Барбадоська зірка Ріанна потішила прихильників сімейним контентом.

Зокрема, у своєму фотоблогу артистка опублікувала рідкісні знімки свого 9-місячного сина. На фото у хлопчика був серйозний та засмучений вираз обличчя.

Ріанна не втрималась та пожартувала, що саме так її син відреагував, коли дізнався, що він не піде на церемонію нагородження кінопремії "Оскар", а от його майбутній брати чи сестричка – так.

"Мій син, коли він дізнався, що його брат чи сестра підуть на "Оскар", а він – ні", - пожартувала Ріанна.

Син Ріанни / Фото: instagram.com/badgalriri

Зазначимо, Ріанна менше року тому вперше стала мамою. 13 травня 2022 року у співачки та її коханого, репера A$AP Rocky, народився первісток.

Минулого місяця стало відомо, що Ріанна чекає на другу дитину. Коли співачка виступала на Супербоулі, у неї виднівся чималий животик. Згодом представник артистки підтвердив, що вона дійсно вагітна.

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