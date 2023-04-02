Вдруге вагітна Ріанна замилувала кумедним відео з 10-місячним сином на руках

Співачка показала, як проводить час з малюком.

Барбадоська виконавиця Ріанна потішили своїх прихильників новими сімейними кадрами.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала рідкісне відео зі своїм 10-місячним сином. На кумедному ролику хлопчик на руках у зіркової матусі намагався усіма силами відвоклікти її від тренування. А коли малюк побачив камеру, він почав усміхатися.

"Подивіться, хто не хоче, щоб мама тренувалася", - підписала миле відео з сином Ріанна.

Зазначимо, що останнім часом співачка стала частіше ділитися кадрами з дитиною, однак ім'я хлопчика родина поки тримає в секреті.

Первісток Ріанни та її бойфренда, репера A$AP Rocky, народився 13 травня 2022 року. Вже за вісім місяців після народження хлопчика стало відомо, що виконавиця та її коханий чекають на другу дитину.

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