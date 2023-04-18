Вдруге вагітна Ріанна у короткому топі засвітила округлий животик на прогулянці з бойфрендом

35-річна співачка Ріанна під час вагітності не соромиться показувати свої гарні форми.

Разом зі своїм бойфрендом, репером A$AP Rocky, зірка прибула до Франції, де похизувалася черговим стильним образом. Співачку з коханим заскочили в одному з паризьких ресторанів.

Для вечірнього виходу зірка обрала штани сірого кольору та короткий сріблястий топ, який підкреслив чималий животик вагітної виконавиці. Також артистка доповнила образ довгим пальто від Fendi by Karl Lagerfeld.

Навіть під час вагітності Ріанна продовжує вести активне світське життя та відвідувати деякі заходи. Але й про материнство зірка не забуває - вона виховує 11-місячного сина та активно готується до появи другої дитини.

Днями виконавиця натякнула на стать майбутньої дитини. Ріанну заскочили в магазині, коли вона купувала одяг для майбутньої дитини.

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