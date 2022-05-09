Вдруге вагітна Віра Кекелія поділилася подробицями, як дізналася про свій цікавий стан

Ведуча проєкту "ЖВЛ" на 1+1, зірка "Жіночого Кварталу" та співачка Віра Кекелія вдруге стане мамою.

Про подію співачка повідомила в День матері у своєму Instagram.

Ексклюзивно майбутня мама поділилася, як дізналася, що вдруге при надії. Так, однієї ночі зірка прокинулася від сну, у якому обирала ім'я дитині.

пресслужба каналу "1+1"

"Я лежала на ліжку і продовжувала, вже на яву, прокручувати у голові різні варіанти. В якусь мить я сказала собі: "Віра, а чого ти взагалі це робиш?". Це був перший дзвіночок. Минуло кілька днів і я відчула себе інакше. Я вже маю досвід вагітності з Іваном, тож чітко змогла зрозуміти, що "це воно". Коли я купила тест і побачила дві смужки, одразу розповіла Ромі. Він дуже зрадів, але відреагував стримано. Пам'ятаю, що він каже: "Боже, я так боюся передчасно радіти. Буду радіти спокійно". Нам зараз дуже цікаво спостерігати, як Іван цікавиться, хто там може бути", – поділилася знаменитість.

пресслужба каналу "1+1"

Кекелія додала, що друга вагітність - це надзвичайна радість для її родини, адже вважає, що діти - це вчителі і в той же час - неймовірне щастя. Співачка також поділилася цікавим фактом, що за день до того, як вони із чоловіком дізналися про другу вагітність, вони віддали майже всі дитячі речі: візочок, автокрісло, одяг в дитячий будинок.

"Чим більше ти віддаєш, тим більше щастя ти отримуєш", - прокоментувала Віра.

Подружжя тримає стать майбутньої дитини у таємниці. Ведуча наразі перебуває із родиною на Західній Україні та поділилася, що ще не знає, де саме буде народжувати: "В наш час важко планувати навіть завтрашній день. Ми живемо не днями, а секундами. Звичайно, хотілось би народжувати в Києві, але будемо дивитися по ситуації".

instagram.com/kekeliavera

Подробиці від Віри Кекелії дивіться завтра о 10:05 у прямому ефірі "Сніданку з 1+1" на телеканалах 2+2, ТЕТ і YouTube-каналах 1+1 та "Сніданку з 1+1".

Нагадаємо, Віра Кекелія 17 жовтня 2017 року вийшла заміж за фіналіста "Голосу країни-7" Романа Дуду, з яким познайомилась на проєкті. 30 квітня 2020 року у них народився син, якого назвали Іваном.

На час війни проєкт "ЖВЛ" поступився місцем в ефірі загальнонаціональному інформаційному марафон. Однак, редакція проєкту продовжує працювати. Дивіться ексклюзивні інтерв'ю із відомими особистостями про те, як вони переживають війну в Україні і що роблять для перемоги на офіційному YouTube-каналі "ЖВЛ".

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