"Вечір був цікавий": відомий продюсер відповів на чутки про роман із зірковою учасницею "Холостяка"

Христина Горняк, Олексій Комаровський

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Український режисер Олексій Комаровський прокоментував чутки про можливу романтичну симпатію до блогерки Христини Горняк, яка нині бере участь у шоу «Холостяк».

Приводом для обговорень стала нещодавня поява Горняк на світському заході в Києві. Після тривалої відсутності в соцмережах блогерка знову привернула увагу публіки, а цікавість підігріли їх з Комаровським сусідні місця. У коментарі для Люкс ФМ режисер розповів, що ж насправді між ними відбулося того вечора.

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Наталка Денисенко, Олексій Комаровський, Христина Горняк / © lux.fm

За словами режисера, зустріч із блогеркою на заході була випадковою. Вони не планували сидіти поруч, однак вечір залишив у нього приємні враження. Комаровський також визнав, що Горняк викликає в нього чоловічу симпатію.

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«До такої чарівної красуні не може не бути чоловічої симпатії. Це перше. Друге, так, ми були на одному заході. Ми зустрілися абсолютно випадково, абсолютно випадково сиділи поруч. Але цей вечір був цікавий. Знаєте, коли випадковість перероджується в щось більш миле — це завжди цікаво. Це як сцена в кіно, насправді», — поділився Олексій.

Ведуча також поцікавилася, чи наважився б режисер запросити Христину на побачення. У відповідь Комаровський пожартував про участь блогерки в романтичному реаліті «Холостяк» і дав зрозуміти, що через це поки не квапитиме події.

«Та як я можу запросити? Кажуть, вона там у шоу "Холостяк". Серйозно! У неї такі чоловіки… Я почекаю, поки шоу закінчиться, вона виграє», — з гумором відповів режисер.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Григорій Решетнік відверто висловився про Цимбалюка і відповів на закиди про буцімто нещирість актора на «Холостяку».

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