Вечірка у стилі Pornceptual: у Києві відбулися знімання тизеру молодіжного серіалу "Ми - розходимось"

Вечірка у стилі Pornceptual: у Києві відбулися знімання тизеру молодіжного серіалу "Ми - розходимось"

Нещодавно відбулися знімання тизеру майбутнього молодіжного серіалу "Ми - розходимось!", переможця першого серіального пітчингу київського міжнародного кінофестивалю “Молодість”.

У центрі сюжету - хлопець і дівчина. Їхня дрібна сварка закінчується імпульсивним рішенням - розійтись. Але спочатку - знайти собі когось іншого.

"Ми - розходимось!" - це серіал про сучасну молодь.

Вони дуже відкриті, самодостатні, знають, чого хочуть від життя, і не хочуть його витрачати на компроміси, у тому числі у стосунках. Але водночас вони чутливі та вразливі, і прагнуть гармонії, в якій немає місця самотності. І це створює конфлікт не тільки між головними героями, а й всередині кожного з них.

Ще одна повноцінна дійова особа - сучасний Київ. Всі втомилися від умовних локацій, глядачі хочуть впізнавати місця, які вони знають і люблять, або про які чули і в яких хотіли побувати. Саме тому автори та режисери серіалу Карина Бєлова та Вікторія Дмитрієва прагнуть відтворити справжнє живе місто, його ритм і характер, інтереси та заняття, які цікавлять його мешканців.

Тому знімання частини сцен тизеру відбулися в одній з таких локацій - новому клубі Arsenal XXII, куди головна героїня потрапляє на секс-паті.

Автори проекту вважають, що існує багато фільмів та серіалів про те, як люди закохуються, і порівняно небагато про те, як вони розходяться. Хоча саме це більше говорить про людей, ким вони є насправді, коли вони вже не зображують кращу версію себе.

У команди амбіційний план створити кінематографічний серіал. Тож для зйомок тизеру вони запросили оператора-постановника Максима Маліновського.

Звісно попереду ще багато роботи.

Наразі тизер на стадії монтажу та написання музики, і незабаром з’явиться в мережі.

Сценарій проєкту ще допрацьовується, поки продюсер Стефанія Соловйова у пошуках генерального партнера.

Команда вдячна кінофестивалю "Молодість", каналу "1+1" та медіасервісу Megogo за поштовх у розвитку проекту.

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Фото з майданчику - Дмитро Головченко