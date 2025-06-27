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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2958
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Ведуча Анна Свірідова висловилася про експодругу-путіністку Оксану Байрак: "Я її заблокувала"

В ексклюзивному коментарі ТСН.ua ведуча розповіла, після якої події повністю припинила спілкування з режисеркою-зрадницею.

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Анна Свірідова, Оксана Байрак

Анна Свірідова, Оксана Байрак

Українська радіоведуча Анна Свірідова вперше висловилася про режисерку-зрадницю Оксану Байрак, яка втекла до Росії після початку повномасштабного вторгнення.

Ведуча наголошує, що повністю припинила спілкування з людиною, яку колись називала "найкращою подругою". Ба більше, вони разом багато років знімалися у проєкті "Давай одружимося".

"Так, ми багато працювали разом і дружили. Знаєте, в чому справа. Оксаночка заблокована в мене зараз. Тому я з нею не спілкуюсь. Це я сама зробила, коли почалося повномасштабне вторгнення. В нас не співпадають світогляди на те, що відбувається. І це не тільки її стосується. Але, чесно кажучи, мені абсолютно не болісно, бо всі ми – дорослі люди, і кожна людина має робити свій вибір. Я свій вибір зробила, Оксана теж. І пішли кожен своїм шляхом", – розповіла ТСН.ua Анна Свірідова за лаштунками концерту YouTube-шоу "Музрум".

Оксана Байрак і Анна Свірідова разом працювали в проєкті "Давай одружимося"

Оксана Байрак і Анна Свірідова разом працювали в проєкті "Давай одружимося"

Зазначимо, на початку повномасштабної війни Байрак ще перебувала в Одесі, вже після вона виїхала до РФ і продовжила там будувати свою кар’єру. Зараз вона знімає нові серіали під псевдонімом для пропагандистських каналів і заробляє криваві рублі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2958
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