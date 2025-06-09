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Ведуча Гутцайт показала рідкісні фото з чоловіком і їхніми двома підрослими дітьми
Зірка публічно звернулася до свого обранця.
Українська телеведуча Оксана Гутцайт розповіла про річницю шлюбу.
Сьогодні, 9 червня, зірка разом з чоловіком, ексміністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом святкує атласне весілля. З цієї нагоди Оксана вирішила пригадати початок їхнього роману та поділилася архівними фото в Instagram. На серії фото ведуча продемонструвала, як час змінив їх, але не їхнє кохання.
Знаменитість не приховує, що за 24 роки подружнього життя бували різні періоди, але вони мужньо їх здолали та лишень зміцнили почуття. І насамкінець подякувала чоловікові за турботу та кохання.
"24 роки разом! Ми пройшли через усе: злети й падіння, радість і смуток, але завжди трималися одне за одного. Коли мене запитують, у чому секрет нашого щастя, я відповідаю одним словом: кохання. Дякую тобі за кожен день, за твою підтримку і за те, що ти завжди поруч. Люблю тебе безмежно!", - зворушила Оксана.
Крім того, Гутцайт замилувала рідкісним фото двох дітей – сина Марка та доньки Еліни, яких назвала "найкращим досягненням та гордістю" за усі ці роки поруч з чоловіком.
Нагадаємо, нещодавно Оксана Гутцайт поділилася секретом свого міцного шлюбу та назвала цікаву родзинку їхнього побуту.