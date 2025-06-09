Ведуча Гутцайт показала рідкісні фото з чоловіком і їхніми двома підрослими дітьми

Оксана і Вадим Гутцайт / © instagram.com/oksana.guttsayt

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Українська телеведуча Оксана Гутцайт розповіла про річницю шлюбу.

Сьогодні, 9 червня, зірка разом з чоловіком, ексміністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом святкує атласне весілля. З цієї нагоди Оксана вирішила пригадати початок їхнього роману та поділилася архівними фото в Instagram. На серії фото ведуча продемонструвала, як час змінив їх, але не їхнє кохання.

Оксана і Вадим Гутцайт / © instagram.com/oksana.guttsayt

Оксана і Вадим Гутцайт / © instagram.com/oksana.guttsayt

Оксана і Вадим Гутцайт / © instagram.com/oksana.guttsayt

Знаменитість не приховує, що за 24 роки подружнього життя бували різні періоди, але вони мужньо їх здолали та лишень зміцнили почуття. І насамкінець подякувала чоловікові за турботу та кохання.

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"24 роки разом! Ми пройшли через усе: злети й падіння, радість і смуток, але завжди трималися одне за одного. Коли мене запитують, у чому секрет нашого щастя, я відповідаю одним словом: кохання. Дякую тобі за кожен день, за твою підтримку і за те, що ти завжди поруч. Люблю тебе безмежно!", - зворушила Оксана.

Крім того, Гутцайт замилувала рідкісним фото двох дітей – сина Марка та доньки Еліни, яких назвала "найкращим досягненням та гордістю" за усі ці роки поруч з чоловіком.

Діти Оксани і Вадима Гутцайта / © instagram.com/oksana.guttsayt

Оксана і Вадим Гутцайт / © instagram.com/oksana.guttsayt

Нагадаємо, нещодавно Оксана Гутцайт поділилася секретом свого міцного шлюбу та назвала цікаву родзинку їхнього побуту.