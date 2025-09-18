Ведуча Гутцайт розкрила, чим займаються її син і донька та показала їхні спальні: "Мамина гордість"

Оксана Гутцайт з дітьми

Реклама

Відома українська телеведуча Оксана Гутцайт відверто розповіла про своїх дітей – доньку Еліну та сина Марка, батьком яких є ексміністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Журналістка доволі рідко ділиться подробицями сімейного життя. Але у шоу "По хатах" зіркова мама не лише показала свою простору оселю, а й поділилася подробицями про дітей. За словами знаменитості, її молодшому сину Маркові вже 15 років, і він нещодавно перейшов до 9 класу. Хлопець активно займається футболом та роздумує над кар'єрою. Оксана говорить, що юнак поки не визначився з напрямом.

"Тривалий час Марко хотів бути адвокатом. А коли я сказала, що треба дуже багато вчитися, читати, то він вирішив, що поки не дуже (готовий до цього — прим. ред.). Він у мене футболіст, багато читає. Мамина гордість", — зізналася ведуча та показала його кімнату з низкою нагород за досягнення у спорті.

Реклама

Кімната сина Оксани Гутцайт

Кімната сина Оксани Гутцайт

Крім того, підліток уже перебуває у стосунках. Оксана розповіла, що в її сина є дівчина — однокласниця на ім’я Маша, з батьками якої вони знайомі.

Тим часом старша 23-річна донька Гутцайт живе від батьків окремо та сміливо будує кар'єру в Києві. Донедавна Еліна здобувала освіту за кордоном, у Брюсселі. Проте після навчання вирішила повернутися в Україну. За словами ведучої, вона мріяла бачити доньку у великій політиці, але дівчина обрала інший шлях — ресторанний бізнес.

"Вона сама живе. Я думала, що в мене буде нова Урсула фон дер Ляєн. Але Еліна сказала, що не хоче працювати там (за кордоном — прим. ред.), хоче бути в Києві. Знайшла роботу в ресторанному бізнесі, годує маму. Тепер можу приїжджати до неї та їсти", — з усмішкою зауважила телеведуча.

Кімната доньки Оксани Гутцайт

Кімната доньки Оксани Гутцайт

До слова, після переїзду доньки з родинного гніздечка ведуча перебралася до її дитячої кімнати, адже разом з чоловіком вирішила спати в окремих кімнатах для "більшої іскри". Проте ремонт на прохання доньки зірка не робила й залишила все так, як було в дитинстві Еліни — у рожевих відтінках.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно спортсменка Лілія Подкопаєва з чоловіком показала сина та доньку і як вони розважалися.