Ведуча Гутцайт розкрила професію 23-річної доньки та подробиці її особистого життя

Українська телеведуча Оксана Гутцайт розповіла подробиці життя доньки Еліни, яку народила у шлюбі з ексміністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом.

Так, старша донька зіркового подружжя тривалий час здобувала освіту в одному з найпопулярніших вишів Києва, а також за кордоном, куди емігрувала на початку повномасштабного вторгнення. Та вже після завершення навчання Еліна повернулася та обрала працювати на Батьківщині. За словами Гутцайт, дівчина зараз обіймає посаду маркетолога в одній з великих компаній.

"Не хоче емігрувати зовсім. Вона закінчила вже університет і працює зараз у великій компанії, яка пов'язана з ресторанами. Вона маркетолог, їжею задоволена. Вона щаслива. Нікуди не хоче", — розповіла ведуча в коментарі "Ранку у великому місті".

Крім того, зірка розповіла про любовні справи 23-річної доньки. Оксана говорить, що наразі Еліні не бракує уваги з боку хлопців. Проте в деталі особистого життя ведуча не хоче занурюватися, а просто дає доньці свободу почуттям.

"Я не встигаю за її хлопцями. Немає постійного. Вона мені навіть пропонувала познайомити з ним, але я сказала "не треба". Я коли жаліюся мамі, що у мене був до весілля один… А потім весілля і все. А вона каже мені не заздрити", — жартома зазначила Гутцайт.

