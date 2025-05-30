Ведуча Гутцайт висловилася про 24-річний шлюб і як підтримує почуття: "Ми спимо в різних спальнях"

Оксана Гутцайт з чоловіком / © instagram.com/oksana.guttsayt

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Українська телеведуча Оксана Гутцайт відверто розповіла про стосунки зі своїм чоловіком Вадимом.

Зірка перебуває у шлюбі вже 24 роки. В інтерв'ю "Говорить Суханов" Гутцайт розсекретила, що з віком ще глибше закохалася у чоловіка. Проте не приховує, що без сварок подружнє життя не обходиться.

"З віком ти кохаєш більше. І вже кохаєш не як людину, як чоловіка, а ти кохаєш як свого родича. За 24 роки я не бачила чоловіка чи хлопця кращого, ніж мій чоловік. Звісно, ми сваримося чи я можу ображатися. Але насправді дай Боже, щоб ми ще мінімум три рази по 24 роки", - поділилася знаменитість.

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Оксана Гутцайт з чоловіком / © instagram.com/oksana.guttsayt

Ведуча також зізналася, що останнім часом вони з чоловіком сплять у різних спальнях, і назвала це ідеальним рішенням для шлюбу. Водночас вона акцентувала, що любов між подружжям — це не просто романтика, а глибока довіра та свідомий вибір.

"Ми спимо в різних спальнях останнім часом. Це ідеально, я вважаю. Це найкраще, що придумало людство – різні спальні, різні ванні кімнати. Ввечері, якщо потрібно, то я прийшла і королева. Діти виростуть і поїдуть. І все одно ти їх любиш. А чоловік – це чужа людина, з якою ти захотіла прожити все своє життя. І він так само. І ти повинна ставитися до нього, як до найкращого божества", - додала Гутцайт.

Нагадаємо, нещодавно співачка SLAVIA розповіла про освідчення коханого та як незвично вони святкуватимуть весілля.