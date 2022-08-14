Ведуча Леонтьєва розповіла про останню розмову з Писанкою та як дізналась про її хворобу

Віддані прихильники, друзі та рідні видатної акторки та телеведучої Руслани Писанки не можуть оговтатися, що її більше немає.

Смерть знаменитості шокувала колегу та товаришку Русі – ведучу Світлану Леонтьєву. Вона пригадала останню розмову з Писанкою. Тоді вони говорили про стан здоров'я акторки, яка знепритомніла просто на сцені та зламала ногу. Світлана на YouTube-каналі Rostyslove Production розповіла, що Руслана тоді сказала їй: " Це, видно, Господь захотів мене зупинити. Надто швидко я біжу по життю".

Та Світлана тоді навіть і подумати не могла, настільки все серйозно. Вже у травні Леонтьєва зв'язалася з чоловіком Руслани – Ігорем. Він розповів Леонтьєвій, що у Руслани діагностували тяжку хворобу, і вона зараз з нею бореться. Тоді ведуча зрозуміла, що Писанка тяжко хвора.

Фото: скріншот з відео

"У травні місяці я йому зателефонувала, аби запропонувати взяти участь у моїй програмі. Він сказав: "Добре, Руся зараз не бере слухавку, бо вона ж лікується". А я запитала, як у Русі з ногою. А він мені говорить: "Ти знаєш, там із ногою так нічого, але там у неї познаходили багато що. Зараз бореться", - пригадала Світлана.

Нагадаємо, що 2 серпня з Русланою Писанкою попрощалися у місті Кайзерслаутерн, Німеччина. Як відомо, саме у Німеччині зірка провела свої останні дні. З початком повномасштабного вторгнення РФ до України Писанка поїхала до Німеччини, де лікувала рак.

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