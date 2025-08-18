ТСН у соціальних мережах

Ведуча Наталія Островська у річницю шлюбу показала свого чоловіка та яким було їхнє весілля

Наталія Островська святкувала річницю шлюбу. Знаменитість вже як сім років перебуває в статусі дружини.

Автор публікації
Валерія Сулима
Наталія Островська

Наталія Островська / © instagram.com/nataliostrovska

Ведуча 1+1 Наталія Островська повідомила про важливе свято в сім'ї.

У знаменитості та її чоловіка 17 серпня була річниця весілля. Подружжя вже сім років живе в офіційному шлюбі. З нагоди особливої дати Наталія Островська опублікувала в Instagram їхнє весільне фото. Знімок був зроблений у РАЦСі. Фотограф зазнімкував саме той момент, як Островська підписувала документи. До речі, на світлині можна трішки розгледіти обранця ведучої, якого вона ретельно приховує.

Весілля Наталії Островської / © instagram.com/nataliostrovska

Весілля Наталії Островської / © instagram.com/nataliostrovska

До речі, пара уклала шлюб у день народження чоловіка. Тож, нині в родині подвійне свято. Як говорить Наталія Островська, день народження в чоловіка, але квіти отримує вона.

"Сказала "так" рівно сім років тому. Одружилися у день народження чоловіка. Тепер кожен рік у його свято отримую квіти! Щаслива бути твоєю дружиною!" – поділилася ведуча.

Наталія Островська / © instagram.com/nataliostrovska

Наталія Островська / © instagram.com/nataliostrovska

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Цибульська святкувала річницю шлюбу з чоловіком. З нагоди особливої дати артистка показувала, яким було їхнє весілля 10 років тому.

