Ведуча Оксана Гутцайт показала себе в молодості та як виходила заміж 25 років тому

Оксана Гутцайт із чоловіком / © instagram.com/oksana.guttsayt

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Українська телеведуча Оксана Гутцайт показала, який вигляд мала в молодості і як виходила заміж 25 років тому.

У родині знаменитості особлива дата. Ведуча разом зі своїм чоловіком — спортсменом Вадимом Гутцайтом — святкує річницю шлюбу. Закохані вже 25 років живуть в офіційному статусі подружжя. У своєму Instagram Оксана Гутцайт висловилась про особливу дату в її сімейному житті, а також поділилась серією світлин із коханим.

Оксана Гутцайт із чоловіком / © instagram.com/oksana.guttsayt

Ведуча опублікувала весільне фото. На знімку вона була зображена в образі нареченої, а поруч із нею був усміхнений коханий. На світлині закохані позують ще зовсім юними.

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Оксана Гутцайт із чоловіком / © instagram.com/oksana.guttsayt

Оксана Гутцайт показувала, як із роками вони з чоловіком змінювались. До речі, судячи зі світлин, парочка неабияк полюбляє подорожувати разом, оскільки кадри були зроблені в різних країнах.

Оксана Гутцайт із чоловіком / © instagram.com/oksana.guttsayt

«Нібито 25 років, а як один день! Скільки вже було, а скільки ще буде! Як в анекдоті: вбити одне одного хотіли, розлучитися — ні», — висловилась про свій шлюб знаменитість.

Оксана Гутцайт із чоловіком / © instagram.com/oksana.guttsayt

Зазначимо, Оксана Гутцайт перебуває в шлюбі з фехтувальником Вадимом Гутцайтом. У подружжя є двоє дітей — донька Еліна та син Марк.

Нагадаємо, нещодавно актор Костянтин Войтенко вітав дружину з річницею шлюбу. Подружжя зіграло весілля два роки тому.

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