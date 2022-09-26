Ведуча Олена-Крістіна Лебідь зворушила зустріччю з мамою, яка сім місяців перебувала в окупації

Мама української ведучої Олени-Крістіни Лебідь нарешті змогла виїхати на підконтрольну Україні територію.

Від початку повномасштабної війни мама телеведучої Олени-Крістіни Лебідь опинилася під окупацією. До слова, жінці не вдалося виїхати з Херсона.

Лише через сім місяців війни рідній людині Олені вдалося евакуюватися на підконтрольну Україні територію.

Про це розповіла Лебідь у своєму Instagram та показала зворушливе фото першої від початку повномасштабної війни зустрічі.

Знімок був зроблений у Запоріжжі, куди мама Олени евакуювалася.

Олена-Крістіна Лебідь вперше від початку війни зустрілася з мамою / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

"Мама! Кінець 7-ми місячної окупації!" – поділилася щаслива ведуча.

Зазначимо, не лише мама Олени-Крістіни опинилася під окупацією. Сестра знаменитості з племінницею теж була в Херсоні. Утім, жінці вдалося втекти звідти.

"Сестра з дитиною поїхали з окупованого міста. Без зелених коридорів. Під обстрілами. 13 годин тиші від них. А зараз надійшло повідомлення, що доїхали", - написала у квітні Лебідь.

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