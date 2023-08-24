Ведуча "Сніданку з 1+1" Шовкопляс вперше вийшла в ефір після того, як розбила обличчя

Неля Шовкопляс повернулася до роботи через декілька днів після інциденту.
Ведуча "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс сьогодні, 24 серпня, з'явилася у прямому ефірі спецпроєкту телеканалу "1+1 Україна" до Дня Незалежності – "Незалежність. Хоробрі серця".
Сьогодні ефір ведучі "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс і Єгор Гордєєв і ТСН Марічка Падалко та Святослав Гринчук ведуть з декількох знакових історичних локацій просто неба, які об'єднали Дніпро - символ потужної сили України.
За декілька днів після нещасного випадку, який з нею стався у понеділок, Шовкопляс повернулася до роботи. Перед глядачами ведуча постала у розкішній сукні-вишиванці блакитного кольору, розшитій синіми квітами. Неля постала в кадрі усміхненою, лише невеличка подряпина над губою нагадує про неприємний інцидент.
Нагадаємо, днями ведуча "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс приголомшила шанувальників, показавшись з розбитим обличчям та зламаною рукою. Неля розповіла, що з нею трапилося і який урок після цієї ситуації вона для себе винесла на все життя.
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