Гламур
475
Ведуча Соколова різко рознесла Каменських після її заяв "какая разніца": "Ти тупа або тобі однаково"

Журналістка обурилася нещодавнім висловлюванням співачки про українську мову.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яніна Соколова, Настя Каменських

Українська журналістка й телеведуча Яніна Соколова, яка нещодавно розповіла про свої наслідки раку, відверто прокоментувала мовний скандал, у який потрапила співачка Настя Каменських після гучної заяви про українську мову та «какая разніца».

Соколова наголосила, що артистка мала б знайти сміливість пояснити свої слова, адже ситуація набрала масштабного суспільного резонансу. Ведуча обурилася такою цинічною позицією Каменських з її скандальним чоловіком Потапом у часи, коли українці виборюють не лише території, але й свою культурну спадщину, зокрема рідну мову.

«Потап і Настя вже давно не тут. Вони окреслили свою позицію та зробили свій вибір. І навіть коли виникають зашквари, вони мовчать. У той момент, коли в твоїй країні вбивають за мову тих, хто на окупованих територіях на порозі зустрів убивцю, ти стоїш у Маямі і чешеш, що мова неважлива, а важлива любов. На що ти розраховуєш?» — зауважила зірка в інтерв’ю «РБК-Україна».

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Соколова також припустила, що подібна позиція може бути невипадковою й зробила різку заяву: «Або ти тупа, або тобі реально однаково. Тоді нам зрозуміло хто ти».

До слова, скандал довкола Насті Каменських спалахнув під час її туру в США. Там артистка виконувала російськомовні пісні та заявила зі сцени, що «неважливо, якою мовою ти розмовляєш, є одна мова — любов». Ці слова викликали хвилю обурення серед українців. Наслідки не забарилися — популярний ювелірний бренд достроково припинив співпрацю зі співачкою, а у Мережі почали вимагати публічних пояснень від артистки. За даними Forbes, зірка втратила чималу суму доходу.

