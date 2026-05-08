Ведуча Соломія Вітвіцька вперше розсекретила свій термін вагітності: "Вже відчуваю рухи"

45-річна зірка очікує на первістка з нареченим-військовим.

Валерія Гажала
Соломія Вітвіцька

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька вперше розсекретила свій термін вагітності.

В Instagram майбутня мама поділилася, що зараз на шостому місяці вагітності. Ба більше, вона вже відчуває перші поштовхи малюка. У такий ніжний період очікування Соломія влаштувала імпровізований фотосет на нещодавньому відпочинку у мальовничих Карпатах.

На світлинах вагітна Вітвіцька попозувала з макіяжем і зачіскою, загорнувшись у ковдру. Щаслива зірка огорнула руками свій помітно округлий животик і задивилася у далечінь.

«Вже відчуваю рухи малечі, це дивовижні відчуття. 21 тиждень», — замилувала підписом ведуча.

У коментарях шанувальники не стримували емоцій і засипали Соломію компліментами.

  • Боже це так… Весь час усміхаюсь

  • Найпрекрасніший період в житті жінки

  • Неймовірна красуня. Насолоджуйтесь кожним днем. Час швидко плине

Нагадаємо, Соломія Вітвіцька розсекретила свій новий статус лише наприкінці квітня цього року. І зробила це на ніжних кадрах разом із батьком дитини — нареченим Олексієм Ситайлом, який нині боронить Україну від окупантів.

