Ведуча Соломія Вітвіцька вперше розсекретила свій термін вагітності: "Вже відчуваю рухи"
45-річна зірка очікує на первістка з нареченим-військовим.
Українська телеведуча Соломія Вітвіцька вперше розсекретила свій термін вагітності.
В Instagram майбутня мама поділилася, що зараз на шостому місяці вагітності. Ба більше, вона вже відчуває перші поштовхи малюка. У такий ніжний період очікування Соломія влаштувала імпровізований фотосет на нещодавньому відпочинку у мальовничих Карпатах.
На світлинах вагітна Вітвіцька попозувала з макіяжем і зачіскою, загорнувшись у ковдру. Щаслива зірка огорнула руками свій помітно округлий животик і задивилася у далечінь.
«Вже відчуваю рухи малечі, це дивовижні відчуття. 21 тиждень», — замилувала підписом ведуча.
У коментарях шанувальники не стримували емоцій і засипали Соломію компліментами.
Боже це так… Весь час усміхаюсь
Найпрекрасніший період в житті жінки
Неймовірна красуня. Насолоджуйтесь кожним днем. Час швидко плине
Нагадаємо, Соломія Вітвіцька розсекретила свій новий статус лише наприкінці квітня цього року. І зробила це на ніжних кадрах разом із батьком дитини — нареченим Олексієм Ситайлом, який нині боронить Україну від окупантів.