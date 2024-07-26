Ведуча Тала Калатай показала рідкісне фото з чоловіком-іноземцем і розсекретила, де вони зараз

Телеведуча та акторка Тала Калатай вирушила у незвичну подорож з чоловіком, грузинським бізнесменом Лашою Шихашвілі.

За словами Тали, вони з коханим після весілля не мали медового місяця. Тому вирішили його організувати через п'ять років подружнього життя і вирушили до Швеції. У фотоблогу ведуча показала, як з Лашою позує в обіймах на тлі заходу сонця та яхт.

"Коли ми одружилися, у нас не було весільної подорожі, так склалися обставини… Ми взагалі вдвох подорожували всього лише два рази: то пандемія, то ця клята війна… Але якщо доля підкидає лимонів, давай зробимо з них лимонад – сказали ми собі після кількох місяців розлуки, психанули і влаштували переїзд і honey moon trip (медового місяця – пер. з англ.) одночасно…", - розповіла Калатай.

Тала Калатай з чоловіком / Фото: instagram.com/talakalatay

Втім, романтична подорож артистки все ж має ще одну мету. Як виявилося, вона з обранцем прямує до їхніх дітей. Проте куди саме, знаменитість розкривати не стала.

"Незвично без дітей, але хом'як доповнює нашу романтичну подорож до місця дислокації дітей", - додала ведуча.

Нагадаємо, нещодавно ексучасник "Холостяка" Іраклі Макацарія відсвяткував річницю весілля зі своєю дружиною Лізою Чічуа й показав небачені фото зі святкування у Грузії.

Читайте також: