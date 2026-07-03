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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1146
Час на прочитання
1 хв

Ведуча Тала Калатай шокувала виглядом повністю знищеного будинку її мами після ворожого "прильоту"

Рідну людину знаменитості діставали з-під завалів.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Тала Калатай показала будинок її мами після обстрілу

Тала Калатай показала будинок її мами після обстрілу

Телеведуча та акторка Тала Калатай шокувала виглядом повністю знищеного будинку її мами після ворожого «прильоту».

Ніч проти 2 липня, коли російські окупанти масовано обстріляли Київ, не минула безслідно для родини знаменитості. Будинок мами Тали Калатай зазнав серйозних пошкоджень від ворожого снаряду. Будівля повністю знищена та непридатна для життя.

У Facebook ведуча показала моторошні кадри з наслідками «прильоту». На фото видно зруйнований будинок, в якому немає стелі, стіни пошматовані, вікна вибиті, а довкола лише самі руїні.

Будинок мами Тали Калатай після обстрілу

Будинок мами Тали Калатай після обстрілу

На щастя, з мамою Тали Калатай все гаразд. Жінку врятувало те, що вона під час ворожого обстрілу ховалась у погребі, звідки її потім дістали з-під завалів. Проте загинули сусіди мами Тали Калатай, будинок яких був розташований поруч з її.

«Будинок мами, в якому вона так любила приймати гостей, в якому росли її онуки, який вона збудувала сама, як спадок, щоб в ньому жили наступні покоління… Але потвори вирішили інакше. Будинку наче не було. Я дивлюсь і мій мозок відмовляється в це вірити», — поділилась ведуча.

Будинок мами Тали Калатай після обстрілу

Будинок мами Тали Калатай після обстрілу

Нагадаємо, квартира співака Laud теж постраждала від обстрілу у ніч проти 2 липня. Артист вже показав понівечене житло.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1146
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