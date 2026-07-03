Ведуча Тала Калатай шокувала виглядом повністю знищеного будинку її мами після ворожого "прильоту"

Тала Калатай показала будинок її мами після обстрілу

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Телеведуча та акторка Тала Калатай шокувала виглядом повністю знищеного будинку її мами після ворожого «прильоту».

Ніч проти 2 липня, коли російські окупанти масовано обстріляли Київ, не минула безслідно для родини знаменитості. Будинок мами Тали Калатай зазнав серйозних пошкоджень від ворожого снаряду. Будівля повністю знищена та непридатна для життя.

У Facebook ведуча показала моторошні кадри з наслідками «прильоту». На фото видно зруйнований будинок, в якому немає стелі, стіни пошматовані, вікна вибиті, а довкола лише самі руїні.

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Будинок мами Тали Калатай після обстрілу

На щастя, з мамою Тали Калатай все гаразд. Жінку врятувало те, що вона під час ворожого обстрілу ховалась у погребі, звідки її потім дістали з-під завалів. Проте загинули сусіди мами Тали Калатай, будинок яких був розташований поруч з її.

«Будинок мами, в якому вона так любила приймати гостей, в якому росли її онуки, який вона збудувала сама, як спадок, щоб в ньому жили наступні покоління… Але потвори вирішили інакше. Будинку наче не було. Я дивлюсь і мій мозок відмовляється в це вірити», — поділилась ведуча.

Будинок мами Тали Калатай після обстрілу

Нагадаємо, квартира співака Laud теж постраждала від обстрілу у ніч проти 2 липня. Артист вже показав понівечене житло.

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