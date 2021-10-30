Ведуча "Танців" Онуфрійчук показала, який романтичний сюрприз їй влаштував коханий

Ведуча "Танців" Онуфрійчук показала, який романтичний сюрприз їй влаштував коханий

Алмаз не припиняє тішити свою обраницю.

Ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук поділилася з фанами своїми емоціями.

Так, зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове фото. На знімку щаслива Іванна сидить в ліжку серед купи букетів різноманітних троянд. Біля ведучої також красуються повітряні кульки.

"Коли коханий дуже скучив", - підписала фото знаменитість.

Іванна Онуфрійчук / instagram.com/ivannaonufriichuk

До слова, коханий зірки, бізнесмен Алмаз, часто тішить її різноманітними романтичними сюрпризами. Чоловік кожного дня ощасливлює свою обраницю.

Такий зворушливий допис не змогла оминути Ольга Сумська. Зокрема, акторка зазначила, що квіти дуже гарні. Окрім цього, Ольга заявила, що такі чоловіки, як Алмаз, нині рідкість.

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