Ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук зачарувала фото з чоловіком у Швейцарії

Іванна прилетіла до коханого.
Ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук після прямих ефірів шоу пакує валізи та стрімголов летить до свого коханого чоловіка Алмаза.
Бізнесмен казахського походження працює та живе у Швейцарії. Акторка приїхала до коханого та влаштувала з ним романтичну фотосесію.
На світлинах телеведуча та її обранець ніжно обіймалися на вулицях міста Лозанна.
Іванна вбралася у бежеву сукню та туфлі на підборах, а Алмаз – у картату блакитну сорочку та штани.
"На цих фото стільки тепла… Як же хочеться, щоб ми зберегли його назавжди", – написала знаменитість.
У коментарях фоловери засипали молоде подружжя компліментами.
- Ви прекрасна пара. З вас треба брати приклад
- Ніжні та красиві
- Ви неймовірні
Нагадаємо, раніше дружина Влада Ями розповіла, як хореограф розбив лоба на їхньому весіллі. Пара пішла під вінець 21 вересня 2014 року.