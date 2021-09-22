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Ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук зачарувала фото з чоловіком у Швейцарії

Ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук зачарувала фото з чоловіком у Швейцарії

Іванна Онуфрійчук з чоловіком / instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна прилетіла до коханого.

Ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук після прямих ефірів шоу пакує валізи та стрімголов летить до свого коханого чоловіка Алмаза.

Бізнесмен казахського походження працює та живе у Швейцарії. Акторка приїхала до коханого та влаштувала з ним романтичну фотосесію.

Іванна Онуфрійчук з чоловіком / © instagram.com/ivannaonufriichuk
Іванна Онуфрійчук з чоловіком / instagram.com/ivannaonufriichuk

На світлинах телеведуча та її обранець ніжно обіймалися на вулицях міста Лозанна.

Іванна Онуфрійчук з чоловіком / © instagram.com/ivannaonufriichuk
Іванна Онуфрійчук з чоловіком / instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна вбралася у бежеву сукню та туфлі на підборах, а Алмаз – у картату блакитну сорочку та штани.

Іванна Онуфрійчук з чоловіком / © instagram.com/ivannaonufriichuk
Іванна Онуфрійчук з чоловіком / instagram.com/ivannaonufriichuk

"На цих фото стільки тепла… Як же хочеться, щоб ми зберегли його назавжди", – написала знаменитість.

Іванна Онуфрійчук з чоловіком / © instagram.com/ivannaonufriichuk
Іванна Онуфрійчук з чоловіком / instagram.com/ivannaonufriichuk

У коментарях фоловери засипали молоде подружжя компліментами.

  • Ви прекрасна пара. З вас треба брати приклад
  • Ніжні та красиві
  • Ви неймовірні

Нагадаємо, раніше дружина Влада Ями розповіла, як хореограф розбив лоба на їхньому весіллі. Пара пішла під вінець 21 вересня 2014 року.

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