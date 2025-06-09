Ведуча Тетяна Цимбал висловилася про розмір своєї пенсії: "На такі гроші прожити непросто"

Тетяна Цимбал / © УНІАН

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Дикторка і ведуча програм українського телебачення Тетяна Цимбал висловилася про розмір своєї пенсії.

Знаменитість майже 50 років свого життя віддала роботі на ТБ. Нині ведуча перебуває на пенсії. В інтерв'ю Oboz.ua Тетяна Василівна говорить, що отримує пенсійні виплати в доволі непоганому розмірі. Тим не менш, за її словами, на ці кошти все одно прожити доволі тяжко. Тетяні Цимбал допомагають діти. Утім, ведуча не спекулює цим, адже говорить, що нині всім тяжко.

"Нещодавно бачила інтерв'ю з інженеркою-конструкторкою, яка розповідала, що має 40 років стажу, а отримує щомісячно 5700 гривень. Запитали про дітей, каже: "Вони тягнуть навчання внучки у виші, а мені на молоко і хліб вистачає". Мені вистачає і на чорний шоколад, без якого жити не можу. У мене непогана пенсія, але я свідомо не хочу називати її розмір, бо все одно вважаю, що і на такі гроші прожити не дуже просто", - поділилася Тетяна Василівна.

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Ведуча також розповіла, що не користується тими привілеями, які має завдяки пенсійній книжці. Ба більше, Тетяна Василівна зізналась, що ще й має 16 років неврахованого стажу.

"Якось була в пенсійному фонді, вже не згадаю, з якого приводу, то виявилося, що маю 16 неврахованих років. Може здатися дивним, але я фактично не користуюся привілеями своєї пенсійної книжки – пільгами в транспорті й таке інше", - додала ведуча.

Нагадаємо, нещодавно актор Олексій Горбунов озвучив розмір своєї пенсії. Також артист зізнався, через що змінив свою діяльність.