Наталія Островська / © instagram.com/nataliostrovska

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Ведуча ТСН Наталія Островська поділилася зворушливими кадрами з нагоди дня народження доньки Аґати та показала, як змінилася дівчинка за три роки.

Днями, 17 листопада, первістка телеведучої відсвяткувала триріччя, але лише через декілька днів Наталія опублікувала допис в Instagram з вітаннями. Так, зіркова мама переглянула сімейний фотоархів і знайшла світлини, на яких донечка ще зовсім крихітна. Наталія порівняла їх із новими кадрами та продемонструвала, як швидко росте Аґата.

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Наталія Островська з донькою / © instagram.com/nataliostrovska

Наталія Островська з донькою / © instagram.com/nataliostrovska

На фото помітно, як новонароджена дівчинка перетворилася на маленьку особистість із власними рисами характеру. Островська зізналася, що донька багато в чому схожа на неї, зокрема й темпераментом.

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«Три роки тому народилася чарівна дівчинка Аґата. Стовідсотковий Скорпіон з характером матусі. Сильно обожнюємо тебе!» — зворушила привітанням Наталія.

Наталія Островська з донькою / © instagram.com/nataliostrovska

Наталія Островська з донькою / © instagram.com/nataliostrovska

Що відомо про родину Наталії Островської — хто її чоловік

Ведуча ТСН уже вісім років перебуває у шлюбі з чоловіком на ім’я Богдан, який не прагне публічності. Наталія лише зрідка ділиться спільними кадрами з коханим, обираючи такі ракурси, щоб не розкривати його обличчя широкій аудиторії.

Наталія Островська з чоловіком / © instagram.com/nataliostrovska

Історія їхніх стосунків розпочалася завдяки телебаченню: чоловік побачив майбутню дружину в ефірі, після чого вони познайомилися. Згодом спілкування пари переросло в романтичні стосунки та міцну родину. У листопаді 2023 року подружжя стало батьками — у них народилася донька Аґата.

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