- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 277
- Час на прочитання
- 2 хв
Ведуча ТСН Наталія Островська показала донечку-красуню та як вона підросла за три роки
У зірковій родині свято.
Ведуча ТСН Наталія Островська поділилася зворушливими кадрами з нагоди дня народження доньки Аґати та показала, як змінилася дівчинка за три роки.
Днями, 17 листопада, первістка телеведучої відсвяткувала триріччя, але лише через декілька днів Наталія опублікувала допис в Instagram з вітаннями. Так, зіркова мама переглянула сімейний фотоархів і знайшла світлини, на яких донечка ще зовсім крихітна. Наталія порівняла їх із новими кадрами та продемонструвала, як швидко росте Аґата.
На фото помітно, як новонароджена дівчинка перетворилася на маленьку особистість із власними рисами характеру. Островська зізналася, що донька багато в чому схожа на неї, зокрема й темпераментом.
«Три роки тому народилася чарівна дівчинка Аґата. Стовідсотковий Скорпіон з характером матусі. Сильно обожнюємо тебе!» — зворушила привітанням Наталія.
Що відомо про родину Наталії Островської — хто її чоловік
Ведуча ТСН уже вісім років перебуває у шлюбі з чоловіком на ім’я Богдан, який не прагне публічності. Наталія лише зрідка ділиться спільними кадрами з коханим, обираючи такі ракурси, щоб не розкривати його обличчя широкій аудиторії.
Історія їхніх стосунків розпочалася завдяки телебаченню: чоловік побачив майбутню дружину в ефірі, після чого вони познайомилися. Згодом спілкування пари переросло в романтичні стосунки та міцну родину. У листопаді 2023 року подружжя стало батьками — у них народилася донька Аґата.