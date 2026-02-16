Ведуча ТСН Наталія Островська вперше повністю показала чоловіка та як виросла їхня донечка

Наталія Островська / © instagram.com/nataliostrovska

Ведуча 1+1 Наталія Островська поділилася рідкісними сімейними кадрами та вперше показала свого чоловіка Богдана.

До цього зірка ретельно оберігала приватність коханого й не демонструвала його обличчя в соцмережах. Однак із нагоди Дня святого Валентина зробила виняток. На романтичному фото в Instagram Наталя ніжно цілує чоловіка — хоч вона й обрала ракурс та освітлення так, що видно переважно силует, приховувати його повністю вже не стала.

Окрім того, подружжя показало й свою донечку Аґату. Дворічна дівчинка з’явилася в кадрі з букетом тюльпанів і повітряною кулькою у формі серця, прямуючи просто до камери.

«Продовження кохання», — зворушливо підписала кадри зіркова мама.

Наталія Островська з родиною / © instagram.com/nataliostrovska

Донька Наталії Островської / © instagram.com/nataliostrovska

Підписники одразу засипали родину компліментами та побажаннями щастя у коментарях під дописом.

Найкраще кохання в світі!

Гарна сімʼя. Щастя вам

Ну така солодка Аґата

Зазначимо, Наталя Островська перебуває у шлюбі з Богданом понад сім років. Раніше вона пояснювала, що чоловік не прагне публічності, й вона з повагою ставиться до його позиції. Подружжя виховує доньку Аґату, яка народилася 17 листопада 2023 року.

