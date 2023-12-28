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Ведуча ТСН Наталія Островська показала, як змінилася за 1,5 місяці після пологів та свою крихітну донечку

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Ведуча ТСН Наталія Островська показала, як змінилася за 1,5 місяці після пологів та свою крихітну донечку

Наталія Островська / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Наталія вже повернулася до роботи.

Ведуча ТСН на 1+1 Марафон Наталя Островська півтора місяця тому вперше стала мамою донечки Аґати.

Ще під час вагітності Наталя казала, що не збирається довго перебувати у декретній відпустці, і планує швидко повернутись до роботи.

Отже, одразу після Різдва ведуча з'явилась в ефірі ТСН в межах марафону "Єдині новини". Привітали Островську у студії співведучі Соломія Вітвіцька та Євген Плінський.

Наталя Островська зізналася, що під час першого після декретного ефіру, який тривав 6 годин, донечка лишилася вдома з татом. Наталя починає з ранкових ефірів, аби налагодити спільний з дитиною графік - малеча зранку спить, і майже не помічає від'їзду мами.

"З одного боку у мене перевернулося життя з ніг на голову після появи маленької Аґати, але з іншого боку, коли зайшла сьогодні до студії, відчула, що наче всього цього і не було, наче і не йшла так надовго. Таке відчуття, що на монтажі ці фрагменти вирізали. Все так відбулося швидко. І я радію, що вдалося відносно ненадовго випасти з марафону новин. Ми ведемо розмовні студії, і потрібно бути обізнаним в інформаційній картині дня. Тому я хотіла ненадовго йти у декретну відпустку. Так і вдалося. Радію, що Аґата дозволила мені це зробити. Приємно повернутись, я дуже сумувала за всіма в ТСН. Це велика родина і знаю, що коли не буде з ким залишити малечу, няньок в ТСН знайдеться багато", – поділилася Островська.

Наталія Островська з донькою / © пресслужба каналу
Наталія Островська з донькою / Фото: пресслужба каналу "1+1"
Наталія Островська з донька / © пресслужба каналу
Наталія Островська з донька / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Паралельно з ранковими ефірами Марафону Наталя продовжує працювати і над своїми проєктами для ютуб-каналу ТСН. Днями вийде нова розмова ведучої в рамках проєкту "НАТО" – з азовцем, заступником командира третьої штурмової бригади.

"Я надихаюся розмовами з такими людьми, і хотіла б, аби їх знала вся країна. А мій блог "Вагітна в ТСН" хотілося б тепер трансформувати у материнське, але поки потрібно, щоб Аґата отримала всі щеплення, трішки укріпилася здоров'ям", – каже молода мама.

Нагадаємо, Наталя Островська вперше стала мамою 17 листопада. Під час вагітності ведуча започаткувала кілька нових YouTube-проєктів – "НАТО" – розмови з українцями, котрі стали відомі під час великої війни та "Вагітна в ТСН", де на власному досвіді та за допомогою лікарів, психологів і дієтологів розбирає різні теми, які турбують жінок.

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Дата публікації
Перегляди
650
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