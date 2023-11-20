Ведуча ТСН Наталія Островська розчулила, як чоловік вітав її з народженням донечки

Ведуча ТСН і Єдиного марафону Наталія Островська показала, як чоловік зворушливо привітав її з народженням донечки.

До слова, знаменитість вже виписалася з пологового будинку. Як йдеться у сюжеті ТСН в рамках Єдиного марафону, привітати ведучу з народженням донечки прийшло чимало рідних та близьких. Чоловік, з яким Наталшя разом вже 10 років, теж був на виписці. Коханий подарував дружині величезний букет троянд та зворушив її словами вдячності за те, що вона народила йому донечку. Наталія та чоловік були настільки розчулені, що не могли стримати сліз.

Наталія Островська з чоловіком / Фото: скриншот з відео

"Ти знаєш, що це дуже важлива в нашому житті подія. Емоційна я людина. Я тебе дуже кохаю! Дякую тобі за донечку", - звернувся до Наталії її чоловік.

Наталія Островська з чоловіком / Фото: скриншот з відео

До речі, ім'я дівчинки Островська не квапиться розсекречувати. Річ у тім, що експерти радять перші дні тримати його в таємниці. Однак ведуча пообіцяла, що згодом обов'язково все розповість.

"Під час вагітності у мене були влоги вагітної. Одна експертка сказала, що ім'я – це код дитини. Перші дні бажано тримати поміж своїх ось цей код. Ви обов'язково дізнаєтеся, але трішки пізніше", - додала ведуча.

Наталія Островська / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, Наталія Островська вперше стала мамою 17 листопада. В одному з київських пологових будинків у неї народилася донечка.

Читайте також: