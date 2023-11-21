Ведуча ТСН Наталія Островська відверто зізналась, як минули її перші пологи

Також знаменитість розсекретила, як довго тривали пологи.

Ведуча ТСН і Єдиного марафону Наталія Островська, яка днями народила дівчинку, розсекретила, як минули її перші пологи.

У своєму Instagram знаменитість зізналась, що їй це далося напрочуд легко. Однак Наталія переконана, що це все завдяки професіоналізму лікарів-акушерів.

До речі, ведуча пожартувала, що навіть у пологовому будинку не забувала про роботу, адже в палаті дивилася новини на каналі "1+1".

Наталія Островська у пологовому / Фото: instagram.com/nataliostrovska

"Дивилася новини, коли все почалось. Впевнена, що лише завдяки професійним діям лікарів все минуло добре. Можна сказати: "Пологи мрії". Коли почула: "Мамо, тримайте", не зрозуміла кого, бо думала, що все лише розпочинається. Звісно, робили епідуралку (епідуральна анестезія – прим. ред.)", - поділилася ведуча.

Наталія Островська / Фото: instagram.com/nataliostrovska

До речі, пологи знаменитості минули швидко. Перейми тривали п'ять годин, а самі пологи – 13 хвилин.

"Перший етап пологів – п'ять годин, самі пологи (фізіологічно) – 13 хвилин. Звісно, анестезію робили. Добре, що вона існує", - зізналась знаменитість.

Донька Наталії Островської / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Також Островська розповіла, які речі їй знадобилися у пологовому будинку. Так, дещо видавали в закладі, однак і вона мала певний список, що їй потрібно взяти з собою.

"Потрібен одяг для дитини і вам на виписку: компресійні панчохи, бандаж після пологів. Всі пелюшки, підгузки в необмеженій кількості, пледи для немовляти, засоби гігієни дають у пологовому", - зазначила ведуча.

Наталія Островська у пологовому / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Нагадаємо, Наталія Островська вже виписалася з пологового будинку. На виписці знаменитість зустрічав чоловік. Коханий ведучої настільки розчулив її своїм привітанням, що вона не змогла стримати сліз.

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