Ведуча ТСН Наталія Островська вперше стала мамою і показала фото малюка

Ведуча ТСН і Єдиного марафону Наталія Островська вперше стала мамою.

Зірка 1+1 народила дівчинку. Малюк з'явився на світ у п'ятницю, 17 листопада в одній з приватних пологових клінік Києва. Про поповнення у родині новоспечена мама розповіла на сторінці в Instagram.

Островська поділилася першими фото з пологового і подякувала лікарям за те, що пологи минули легко. Тож маля і мама почуваються добре.

Наталія Островська вперше стала мамою / Фото: instagram.com/nataliostrovska

"Наш Всесвіт. 3760 г. 54 см. Я безмежно дякую команді лікарів. Вони зробили все, аби цей день захотілося повторити", - розповіла про свої враження після пологів Островська.

Наталія Островська вперше стала мамою / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Наталія Островська вперше стала мамою / Фото: instagram.com/nataliostrovska

З народженням дитини ведучу вже привітали прихильники та зіркові колеги:

"Вітаю вас, Наталочко", - написала ведуча "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс

Вітаю вас! Нехай росте найздоровішою та найщасливішою дівчинкою на світі

Вітаю з народженням крихітки! Щасливої долі маленькій!

Нагадаємо, раніше Наталія Островська розповіла про свій акторський дебют у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя". У популярному серіалі ведуча знялася на дев'ятому місяці вагітності.

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