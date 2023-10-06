Ведуча ТСН Наталя Островська на 9-му місяці вагітності знялася у серіалі "Жіночий лікар": фото

Ведуча ТСН і Єдиного марафону Наталя Островська поділилась, як наважилася народжувати дитину під час війни та розповіла про свій акторський дебют у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя".

Островська, яка нині перебуває на 35 тижні вагітності, завітала до студії "Сніданку з 1+1", де розповіла, що перш ніж для неї прописали роль вагітної пацієнтки, знімальна група консультувалась з лікарем.

Наталя Островська / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Колись я мріяла про акторську діяльність, але не думала, що для того, аби зіграти в серіалі, мені доведеться завагітніти (сміється – прим.ред). Насправді акторська робота здається доволі легкою, але потребує чимало зусиль. Одна сцена може зніматися по кілька разів – це займає багато часу. Як ведуча новин, я звикла до роботи у прямому ефірі. Але мені пощастило, адже на знімальному майданчику всі розуміли, що я насправді вагітна, тому намагалися пришвидшити процес знімань", - розповіла майбутня мама.

Наталя Островська / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Наталя Островська / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Наталя Островська / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Також Наталя Островська поділилася, що дуже переймалася тим, чи зможе продовжувати бути в русі та вести енергійний спосіб життя у період вагітності. Та вона встигає не лише працювати в ефірах ТСН та активно займатися волонтерством, а й започаткувала кілька нових YouTube-проєктів – "НАТО" – розмови з українцями, котрі стали відомі під час великої війни та "Вагітна в ТСН", де на власному досвіді та за допомогою лікарів, психологів і дієтологів розбирає різні теми, які турбують жінок.

Вагітність під час війни: досвід ведучої ТСН Наталі Островської

Одна з тем, яку підіймали у нещодавньому випуску з психотерапевтом Олегом Чабаном – вагітність та стрес під час війни. Островська каже, що для неї цей епізод був одним із найпотужніших, адже вона сама зіштовхнулася з цим – кілька разів у ведучої була загроза переривання вагітності через стрес.

Дивіться прем'єру серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" вже 9 жовтня о 20:30 на телеканалі "1+1 Україна".

Нагадаємо, раніше ми розповідали вісім цікавих фактів про серіал "Жіночий лікар. Нове життя".

Читайте також: