Ведуча ТСН Наталя Островська на зворушливих фото показала, як хрестила шестимісячну доньку

Знаменитість припинила приховувати дівчинку.
Ведуча 1+1 Наталя Островська, яка нещодавно похрестила шестимісячну донечку Аґату, поділилася зворушливими фото з таїнства.
Так, раніше знаменитість ретельно приховувала дівчинку. Після хрестин Аґата стала частою гостею в Instagram зіркової матусі. Цього разу Островська показала зворушливі кадри з хрещення донечки.
На світлинах маленька Аґата була зображена зі своїми хрещеними батьками. Зокрема, можна було помітити, як відбувався обряд хрещення.
Наталя Островська, звісно ж, теж позувала разом із донечкою. Як зазначила ведуча, їй настільки сподобалися знімки з хрещення, що вона просто не могла не опублікувати їх у фотоблогу.
"Фото заслуговують на те, щоб бути у стрічці", - зазначила ведуча.
Наталю Островську та її донечку просто засипали компліментами. Зокрема, дружина співака Віталія Козловського зазначила, що вони неперевершені, а хрещення – це важливі та безцінні спогади: "Які ви гарні! То безцінні спогади".
Зазначимо, на знімках з хрещення Аґати, які Наталя Островська опублікувала, взагалі немає її чоловіка. Нещодавно ведуча пояснила, чому приховує коханого від публіки та не квапиться його показувати.
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