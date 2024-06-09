Ведуча ТСН Наталя Островська на зворушливих фото показала, як хрестила шестимісячну доньку

Ведуча 1+1 Наталя Островська, яка нещодавно похрестила шестимісячну донечку Аґату, поділилася зворушливими фото з таїнства.

Так, раніше знаменитість ретельно приховувала дівчинку. Після хрестин Аґата стала частою гостею в Instagram зіркової матусі. Цього разу Островська показала зворушливі кадри з хрещення донечки.

Хрещення доньки Наталі Островської / Фото: instagram.com/nataliostrovska

На світлинах маленька Аґата була зображена зі своїми хрещеними батьками. Зокрема, можна було помітити, як відбувався обряд хрещення.

Хрещення доньки Наталі Островської / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Наталя Островська, звісно ж, теж позувала разом із донечкою. Як зазначила ведуча, їй настільки сподобалися знімки з хрещення, що вона просто не могла не опублікувати їх у фотоблогу.

Хрещення доньки Наталі Островської / Фото: instagram.com/nataliostrovska

"Фото заслуговують на те, щоб бути у стрічці", - зазначила ведуча.

Хрещення доньки Наталі Островської / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Наталю Островську та її донечку просто засипали компліментами. Зокрема, дружина співака Віталія Козловського зазначила, що вони неперевершені, а хрещення – це важливі та безцінні спогади: "Які ви гарні! То безцінні спогади".

Хрещення доньки Наталі Островської / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Зазначимо, на знімках з хрещення Аґати, які Наталя Островська опублікувала, взагалі немає її чоловіка. Нещодавно ведуча пояснила, чому приховує коханого від публіки та не квапиться його показувати.

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