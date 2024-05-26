Ведуча ТСН Наталя Островська похрестила донечку та вперше показала її обличчя

Знаменитість також опублікувала свою архівну світлину та порівняла їхню схожість.

Ведуча 1+1 Наталя Островська похрестила шестимісячну донечку Аґату та вперше показала її обличчя.

Радісною новиною знаменитість поділилася в Instagram. Ведуча опублікувала милий знімок її донечки, де вона зображена в білій сукні. Кадр був зроблений в церкві, де хрестили маленьку Аґату.

Донька Наталі Островської / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Разом із тим Наталя Островська опублікувала і свій архівний чорно-білий знімок, де вона зображена у такому ж віці, що й зараз Аґата. Знаменитість поцікавилися в прихильників, настільки вони схожі.

Наталя Островська в дитинстві / Фото: instagram.com/nataliostrovska

У коментарях прихильники запримітили, що донечка Наталі Островської просто її копія. Також фани написали чимало компліментів крихітній Аґаті та зазначили, що дівчинка неабияка красуня.

Копія! Дві красуні!

Дуже схожі! Гарненька така!

Схожі! У вас дуже гарна донечка! Нехай буде щасливою!

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський похрестив свого тримісячного сина. Також виконавець припинив приховувати обличчя Оскара та вперше його показав.

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