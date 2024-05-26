Ведуча ТСН Наталя Островська похрестила донечку та вперше показала її обличчя

Знаменитість також опублікувала свою архівну світлину та порівняла їхню схожість.
Ведуча 1+1 Наталя Островська похрестила шестимісячну донечку Аґату та вперше показала її обличчя.
Радісною новиною знаменитість поділилася в Instagram. Ведуча опублікувала милий знімок її донечки, де вона зображена в білій сукні. Кадр був зроблений в церкві, де хрестили маленьку Аґату.
Разом із тим Наталя Островська опублікувала і свій архівний чорно-білий знімок, де вона зображена у такому ж віці, що й зараз Аґата. Знаменитість поцікавилися в прихильників, настільки вони схожі.
У коментарях прихильники запримітили, що донечка Наталі Островської просто її копія. Також фани написали чимало компліментів крихітній Аґаті та зазначили, що дівчинка неабияка красуня.
- Копія! Дві красуні!
- Дуже схожі! Гарненька така!
- Схожі! У вас дуже гарна донечка! Нехай буде щасливою!
Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський похрестив свого тримісячного сина. Також виконавець припинив приховувати обличчя Оскара та вперше його показав.
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