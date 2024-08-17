Ведуча ТСН Наталя Островська показала рідкісні фото зі свого весілля та засвітила чоловіка

Ведуча 1+1 Наталя Островська повідомила про особливу дату в її родині. Так, 17 серпня у знаменитості потрійне свято.

У своєму Instagram ведуча повідомила, що святкує річницю шлюбу зі своїм чоловіком. З нагоди свята Наталя опублікувала рідкісне фото з їхнього весілля. На знімку щаслива ведуча постала в білій розкішній сукні та фаті. Поруч із Островською позував її коханий у темному костюмі та білій сорочці, який ніжно обіймав знаменитість. На фото ведуча трішки засвітила свого обранця, щоправда, його обличчя вона показувати не стала.

Наталя Островська з чоловіком / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Та на цьому свята не закінчилися. Виявилося, що донечці подружжя Аґаті виповнюється рівно дев'ять місяців.

Донька Наталі Островської / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Особливе свято й у чоловіка Островської. Коханий знаменитості святкує день народження. Тож, Наталія Островська адресувала обранцеві теплі слова з привітаннями та побажаннями.

"17.08 - особливий день. У нашій родині сьогодні потрійне свято. День народження найкращого чоловіка. Річниця весілля (дату Богдан точно запам'ятав на все життя). Дев'ять місяців Аґаті. І все в один день. Найкращий друг, чоловік, батько, дякую за твою підтримку, розуміння і Аґату!" – написала ведуча у фотоблогу.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Федишин святкувала річницю шлюбу. Артистка ніжно привітала чоловіка зі святом і розсекретила подарунок, який для нього зробила.

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