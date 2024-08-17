Ведуча ТСН Наталя Островська показала рідкісні фото зі свого весілля та засвітила чоловіка

Знаменитість повідомила про потрійне свято в родині.
Ведуча 1+1 Наталя Островська повідомила про особливу дату в її родині. Так, 17 серпня у знаменитості потрійне свято.
У своєму Instagram ведуча повідомила, що святкує річницю шлюбу зі своїм чоловіком. З нагоди свята Наталя опублікувала рідкісне фото з їхнього весілля. На знімку щаслива ведуча постала в білій розкішній сукні та фаті. Поруч із Островською позував її коханий у темному костюмі та білій сорочці, який ніжно обіймав знаменитість. На фото ведуча трішки засвітила свого обранця, щоправда, його обличчя вона показувати не стала.
Та на цьому свята не закінчилися. Виявилося, що донечці подружжя Аґаті виповнюється рівно дев'ять місяців.
Особливе свято й у чоловіка Островської. Коханий знаменитості святкує день народження. Тож, Наталія Островська адресувала обранцеві теплі слова з привітаннями та побажаннями.
"17.08 - особливий день. У нашій родині сьогодні потрійне свято. День народження найкращого чоловіка. Річниця весілля (дату Богдан точно запам'ятав на все життя). Дев'ять місяців Аґаті. І все в один день. Найкращий друг, чоловік, батько, дякую за твою підтримку, розуміння і Аґату!" – написала ведуча у фотоблогу.
Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Федишин святкувала річницю шлюбу. Артистка ніжно привітала чоловіка зі святом і розсекретила подарунок, який для нього зробила.
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