Ведуча ТСН Наталя Островська показала, як із новонародженою донечкою відпочиває в Буковелі

Знаменитість також розповіла, як після невдалого досвіду знову стала на лижі.

Ведуча 1+1 Наталя Островська поїхала з новонародженою донькою Аґатою у відпустку.

Знаменитість поїхала на захід України, а саме до Буковеля. Минулого року Островська теж там відпочивала, однак цього разу компанію їй вже склала двомісячна донечка. Ведуча показала, як минає їхня відпустка.

Вони заселилися в одному з готелів, де просто з вікна відкривається неймовірний краєвид на ліс та засніжені гори.

Наталя Островська з донькою / Фото: instagram.com/nataliostrovska

До речі, Островська вже встала на лижі, хоча минулого року вона пережила невдалий досвід. Тоді ведуча впала з підіймача та була переконана, що не буде більше кататися. Однак інструктор допоміг їй побороти страх. Наталя також поділилася, що після вагітності тяжкувато було знову стати на лижі.

Наталя Островська / Фото: instagram.com/nataliostrovska

"Пам'ятаєте, минулого року я впала з підіймача і сказала, що більше ніколи не стану на лижі? Наступного дня зібралась, взяла інструктора і все-таки спробувала. Думала, що забула все, але ноги пам'ятають, хоча після вагітності їм дуже важко", - поділилася Островська.

Наталя Островська / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Нагадаємо, ведуча Соломія Вітвіцька нещодавно теж відпочивала в Буковелі. Знаменитість була не сама. Компанію їй склав загадковий коханий, якого вона вперше засвітила.

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