Ведуча ТСН Наталя Островська розповіла, як народила за 13 хвилин і як цьому посприяв її чоловік

Ведуча ТСН та марафону Єдині новини на каналі 1+1 Марафон Наталя Островська, яка в листопаді 2023-го вперше стала мамою, поділилася подробицями нової для себе ролі мами.

Вже за місяць після народження первістка, до Нового року Островська знову повернулася в телеефір.

"Я щаслива, що вийшла саме зараз, тому що інформація динамічна, швидко змінюється. Легко випасти з інформаційного поля. Якби довше не виходила, то, гадаю, мені було б складніше", - зізналася ведуча.

Островська поділилася, що головною підтримкою і опорою для неї залишається чоловік, який чудово доглядає за дитиною. Ведуча поділилася, що навіть у перші дні малюка коханий доглядав за донечкою, в той момент як Наталя певний час боялась дитини.

Наталя Островська з донькою

Чоловік Наталії також підтримував її і на пологах, завдяки чому вона народила швидко і легко – за 13 хвилин:

"Народжувала з анестезією, проте чоловік просто на вищому рівні мені допоміг і сам добре тримався. Коли я вела влоги "Вагітна в ТСН", там лікар казав, що найкраща людина, яка може бути на пологах – свекруха. Якщо чоловік боїться, то не треба його змушувати. Мій, слава Богу, не боявся. Ми домовилися, що Богдан буде зі мною весь час. Для нього також все було нове, адже це наша перша дитина. Деколи він бліднішав, тому що це непростий етап. Але все одно допоміг. Я дуже вдячна. Гадаю, разом ми народили швидше, ніж могло бути, якби я була одна", - розповіла Островська в інтерв'ю сайту 1+1.

Наталія Островська / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Наталя Островська розповіла і про незвичне ім'я донечки та чому обрала саме його. Як зізналася ведуча, спочатку вона хотіла назвати дівчинку Ганною, оскільки її прабабуся мала таке ім'я:

"Я мала дату ПДР (передбачувана дата пологів) 11 або 17 листопада. Думала, що народжу саме 11-го, тож дивилася іменини саме в цей день. Серед поширених імен побачила Аґата. Я ще поєднувала з іменем, прізвищем та по-батькові, щоб було співзвучно. Також дізналася, що це ім'я має польське коріння, як і прізвище Островська. Мені сподобалося, як звучить Островська Аґата Богданівна. Чоловік теж був у захваті. На гендер-паті ще пропонували Яремія. До 8 місяця я думала обрати це ім'я. Чоловік боявся мені сказати, що йому не дуже воно. От знайшла інше. Думаю, саме Аґати в Україні ще немає", - поділилася ведуча.

Нагадаємо, раніше Наталя Островська показала, як змінилася за 1,5 місяці після пологів і поділилася ніжними фото з крихітною донечкою.

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