Ведуча ТСН Наталя Островська замилувала фото з чоловіком, якого приховує

Знаменитість майже не висвітлює особисте життя, але зробила виключення.

Ведуча 1+1 Наталія Островська вперше за тривалий час потішила романтичним контентом.

У своєму Instagram ведуча у День закоханих опублікувала серію фото з чоловіком. Вже традиційно вона не показала його обличчя, адже прагне залишити особисте життя поза камерами. Проте на знімках неозброєним оком помітно, як Наталія просто сяє в обіймах коханої людини. Судячи з декорацій, фото були зроблені під час того, як пара дізнавалася стать свого первістка на гендер-паті.

Наталя Островська з чоловіком / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Наталя Островська з чоловіком / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Крім того, закохана Островська зізналася обранцеві у коханні цитатою Ліни Костенко та побажала користувачам віднайти щире кохання в житті.

"Кохай, кохай, бо час тебе не жде.

Він забирає дні твої і ночі.

Допоки тіло спрагле, молоде,

Кохай! У старості кохають очі.

Слова Ліни Костенко. Від душі бажаю кожному з вас знайти свою людину", - замилувала ведуча.

У коментарях подружжю написали чимало компліментів і вітань:

Як красиво! Зі святом

Вау! Нарешті Ви заспокоїли деяких своїх підписників

Краса неймовірна, в саме серце. Будьте і Ви щасливою і коханою

Нагадаємо, нещодавно ведуча Соломія Вітвіцька повідомила про кардинальні зміни в особистому житті. Зірка виходить заміж за військового й показала зворушливий момент освідчення у Буковелі.

Читайте також: