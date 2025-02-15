Ведуча ТСН Наталя Островська замилувала фото з чоловіком, якого приховує

Знаменитість майже не висвітлює особисте життя, але зробила виключення.
Ведуча 1+1 Наталія Островська вперше за тривалий час потішила романтичним контентом.
У своєму Instagram ведуча у День закоханих опублікувала серію фото з чоловіком. Вже традиційно вона не показала його обличчя, адже прагне залишити особисте життя поза камерами. Проте на знімках неозброєним оком помітно, як Наталія просто сяє в обіймах коханої людини. Судячи з декорацій, фото були зроблені під час того, як пара дізнавалася стать свого первістка на гендер-паті.
Крім того, закохана Островська зізналася обранцеві у коханні цитатою Ліни Костенко та побажала користувачам віднайти щире кохання в житті.
"Кохай, кохай, бо час тебе не жде.
Він забирає дні твої і ночі.
Допоки тіло спрагле, молоде,
Кохай! У старості кохають очі.
Слова Ліни Костенко. Від душі бажаю кожному з вас знайти свою людину", - замилувала ведуча.
У коментарях подружжю написали чимало компліментів і вітань:
- Як красиво! Зі святом
- Вау! Нарешті Ви заспокоїли деяких своїх підписників
- Краса неймовірна, в саме серце. Будьте і Ви щасливою і коханою
Нагадаємо, нещодавно ведуча Соломія Вітвіцька повідомила про кардинальні зміни в особистому житті. Зірка виходить заміж за військового й показала зворушливий момент освідчення у Буковелі.
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