Ведуча ТСН вийшла заміж і з розмахом відгуляла весілля у відпустці

Ірина Кондрачук / © instagram.com/irynakondrachuk.official

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Ведуча ТСН Ірина Кондрачук розсекретила кардинальні зміни в її особистому житті.

Так, журналістка офіційно стало дружиною. Радісною новиною Ірина Кондрачук поділилась у своєму Instagram. Зокрема, вона повідомила, що вийшла заміж за свого обранця. Також ведуча поділилась й першими кадрами зі святкування. Судячи з фото, весілля було з розмахом.

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Наречена одягнула білу пишну сукню з масивними рукавами, а також довгий вельон, тим часом її чоловік — офіційний костюм та білу сорочку.

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На кадрах молодята позували на тлі розкішної арки, яка була прикрашена атласною тканиною та чималою кількістю червоних квітів. Коли закохані дарували одне одному солодкий поцілунок, то на їхньому тлі розвіявся рожевий та бордовий дим.

«Вийшла у відпустку. І заміж заразом. Можна вітати», — поділилась щаслива ведуча.

Весілля Ірини Кондрачук / © instagram.com/irynakondrachuk.official

Колеги вже активно почали вітати Ірину Кондрачук з новим статусом. Ведучій бажали сімейного щастя, шаленого кохання та навіть поповнення в сім’ї.

Вітання. А мені ще й як гендер-паті! Будьте щасливі! (Соломія Вітвіцька)

Вау! Кохання великого вам! (Наталія Островська)

Вітаю! (Марічка Падалко)

Нагадаємо, нещодавно обраниця актора Тараса Цимбалюка засвітила обручку на безіменному пальці. Артистка Олена Світлицька вже й заговорила про їхнє весілля.

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