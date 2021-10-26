Ведуча "Твого дня" Ровінська у піджаку на голе тіло розбурхала уяву фанів

Знаменитість знялася у зухвалій фотосесії.

Ведуча шоу "Твій день" Стася Ровінська здивувала прихильників неочікуваним зухвалим образом.

Так, на сторінці в Instagram зірка каналу "1+1" поділилася провокаційними кадрами зі своєї нещодавньої фотосесії. На знімках смілива Ровінська позує у чорному костюмі на голе тіло.

instagram.com/sia_rovinska

Знаменитість сидить на стільці та звабливо дивиться у камеру. Елегантності образу додали масивні прикраси та хвилясте розпущене волосся Стасі.

instagram.com/sia_rovinska

Своєю чергою, захоплені вродою Ровінської шанувальники завалили її компліментами та зазначили, що вона у собі поєднує багато гарних якостей: "Стася, красуне, нещодавно дізналася, що ви дочка Єгорової, я в шоці", "Прекрасна дівчина, яка в наш час має сімейні цінності і це супер. Це цінно".

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