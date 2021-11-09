Ведуча "Твого дня" Ровінська засвітила оголений бюст у розстібнутій сукні

Знаменитість взяла участь у вишуканій фотосесії.
Ведуча шоу "Твій день" Стася Ровінська потішила прихильників кадром із нещодавньої звабливої фотосесії.
На сторінці в Instagram зірка каналу 1+1 розмістила знімок, на якому позує в обтислій чорній сукні. Стася розвернута спиною до камери, її вбрання розстібнуте. Таким чином Ровінська оголила спину та навіть дещо засвітила оголений бюст.
Загадковості образу додало підібране волосся та вечірній макіяж. Пікантну фотографію Ровінська супроводила рядками з вірша Сергія Жадана:
"Я хочу, щоб сонце стояло над кораблями, щоби птахи відбивались на поверхні озер та боліт, щоби ти й далі скріплювала собою весь цей світ. Весь цей світ. З радощами і жалями"
Своєю чергою, підписники сторінки Стасі не втрималися від компліментів на її адресу: "Боже, яка розкішна", "Просто диво", "не можу намилуватися тобою".
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