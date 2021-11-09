Ведуча "Твого дня" Ровінська засвітила оголений бюст у розстібнутій сукні

Знаменитість взяла участь у вишуканій фотосесії.

Ведуча шоу "Твій день" Стася Ровінська потішила прихильників кадром із нещодавньої звабливої фотосесії.

На сторінці в Instagram зірка каналу 1+1 розмістила знімок, на якому позує в обтислій чорній сукні. Стася розвернута спиною до камери, її вбрання розстібнуте. Таким чином Ровінська оголила спину та навіть дещо засвітила оголений бюст.

instagram.com/sia_rovinska

Загадковості образу додало підібране волосся та вечірній макіяж. Пікантну фотографію Ровінська супроводила рядками з вірша Сергія Жадана:

"Я хочу, щоб сонце стояло над кораблями, щоби птахи відбивались на поверхні озер та боліт, щоби ти й далі скріплювала собою весь цей світ. Весь цей світ. З радощами і жалями"

instagram.com/sia_rovinska

Своєю чергою, підписники сторінки Стасі не втрималися від компліментів на її адресу: "Боже, яка розкішна", "Просто диво", "не можу намилуватися тобою".

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