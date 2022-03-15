Ведучі 1+1 прихистили у себе на каналі собаку-біженця / пресслужба каналу "1+1"

Ведучі 1+1 прихистили у себе на каналі собаку-біженця Дімона з передмістя Києва

Ведучі 1+1 прихистили у себе на каналі собаку-біженця Дімона з передмістя Києва

Врятований від війни песик тимчасово буде жити на каналі 1+1.

Багато українців, коли тікають від війни, гублять, або свідомо залишають своїх улюбленців – домашніх тваринок.

Так, у "Сніданку з 1+1" ведучі Людмила Барбір, Єгор Гордєєв та Олександр Попов розповіли щасливу історію порятунку маленького йорка на ім'я Дімон. А Соломія Вітвіцька зробила у соцмережі пост із цим милим собакою і показала, що відтепер у нього навіть є посвідчення працівника 1+1.

Ведучі 1+1 прихистили у себе на каналі собаку-біженця / пресслужба каналу "1+1"

"Дімон - біженець із Стоянки, що під Києвом. Господарі не забрали його з собою, коли тікали від війни - тож, кореспондент ТСН Олександр Загородний врятував песика, і він тепер мешкає з нами в офісі 1+1! Наш антистрес і бойовий цуцик!", - написала Соломія.

У "Сніданку з 1+1" телеведучі показали спеціальний сюжет, як зараз вигляд має телеканал в умовах військового часу. Виявляється, багато хто із співробітників привели до офісу своїх домашніх улюбленців. Тепер поверхами бігають собаки, коти і навіть черепаха! Серед них і маленький Дімон, який навіть разом із Людмилою Барбір, Єгором Гордєєвим та Олександром Поповим провів телеефір.

Ведучі 1+1 прихистили у себе на каналі собаку-біженця / пресслужба каналу "1+1"

"Ми вже так усі звикли до Дімона, що навіть і не уявляємо, як будемо без нього вести наші ефіри", - з усмішкою сказав Єгор Гордєєв.

Ведучі 1+1 прихистили у себе на каналі собаку-біженця / пресслужба каналу "1+1"

Тепер Дімон щасливий – після ефіру він повертається до офісу свого спасителя – спеціального кореспондента ТСН Олександра Завгородного. Поки той готує нові сюжети для ТСН маленький йорк солодко спить, скрутившись калачиком. Працівники 1+1 по черзі доглядають малого – вигулюють, годують і розважають. Але коли приїдуть господарі, Дімона доведеться повернути.

"Допомагайте один одному, піклуйтеся і про братів наших менших. Ми - люди. Наші серця великі, добрі і гарячі", - закликала Соломія Вітвіцька.

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