Ведучі 1+1 та тренери музичного проєкту задонатили на благодійну ініціативу "Голосу країни-12"

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться показ другого епізоду "Нокаутів" наймасштабнішого музичного проєкту "Голос країни-12", трансляція якого була перервана через повномасштабне вторгнення РФ на територію України.

За ініціативи народного тренера та мецената Андрія Мацоли улюблений проєкт мільйонів "Голос країни-12" повернувся, щоб нагадати про талант української нації та піснею підтримати моральний дух глядачів, а також допомогти українським захисникам. Цієї осені проєкт виходить на телеканалі ТЕТ, поки 1+1 виконує важливу місію – транслює Національний марафон "Єдині новини".

У продовженні сезону оголошена благодійна мета – переглядаючи випуски, глядачі допомагають нашим захисникам боротись із ворогом, адже "Голос країни" разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії. "Повернись живим" оголосив благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки".

Голос країни 2022 / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нещодавно зірки телеканалу 1+1 підтримали збір коштів. Свої донати на аерозасоби відправили ведучий улюбленого ранкового шоу українців "Сніданок з 1+1" та продюсер "Твій вечір" Єгор Гордєєв, ведуча ТСН та кураторка благодійного проєкту "Здійсни мрію" Лідія Таран, тренерка "Голосу країни" DOROFEEVA, зірка "Проспорт" на 1+1 Олександра Лобода, та ведучий проєкту "Твій день" Тімур Мірошниченко.

Тімур Мирошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"Нам треба зробити все задля того, аби наше життя стало таким, про яке ми мріємо. Кожен має усвідомлювати, що можливість донатити, жити своїм життям, працювати - це все завдяки героїчним захисникам, яким постійно потрібна підтримка і допомога. Дивитися "Голос країни" і робити донати - особливий вид насолоди: і задоволення від перегляду улюбленого шоу, і свій внесок на "пташок". Адже купівля комплекту для аеророзвідки допоможе ЗСУ очистити якнайшвидше наші землі від окупантів та провернутся до спокійного життя", - каже Тімур Мірошниченко.

Юрій Горбунов і Катерина Осадча / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Прокоментував важливість донатів і ведучий проєкту "Голос країни" Юрій Горбунов.



"Я вважаю, що Українці вже давно здивували весь світ тим, наскільки вміють гуртуватися та допомагати один одному. Тому що, здавалося б, і гроші закінчуються у людей, а потреб не зменшується. Тому донатити стає все складніше і складніше. Але це не про наших людей. Кожен з нас при мінімальній можливості повинен завжди долучатися до таких важливих речей. Особливо до тих, які зараз відбуваються на "Голосі країни", - каже Юрій Горбунов.

Своїми донатами також підтримали благодійну місію і ведуча "Голосу країни" Катерина Осадча та солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька.

Нагадаємо, метою благодійної ініціативи є збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілоїбригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly MoreCombo. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

Дивіться "Голосу країни" щонеділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".

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