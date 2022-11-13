Ведучі 1+1 та тренери музичного проєкту задонатили на благодійну ініціативу "Голосу країни-12"

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться показ другого епізоду "Нокаутів" наймасштабнішого музичного проєкту "Голос країни-12", трансляція якого була перервана через повномасштабне вторгнення РФ на територію України.
За ініціативи народного тренера та мецената Андрія Мацоли улюблений проєкт мільйонів "Голос країни-12" повернувся, щоб нагадати про талант української нації та піснею підтримати моральний дух глядачів, а також допомогти українським захисникам. Цієї осені проєкт виходить на телеканалі ТЕТ, поки 1+1 виконує важливу місію – транслює Національний марафон "Єдині новини".
У продовженні сезону оголошена благодійна мета – переглядаючи випуски, глядачі допомагають нашим захисникам боротись із ворогом, адже "Голос країни" разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії. "Повернись живим" оголосив благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки".
Нещодавно зірки телеканалу 1+1 підтримали збір коштів. Свої донати на аерозасоби відправили ведучий улюбленого ранкового шоу українців "Сніданок з 1+1" та продюсер "Твій вечір" Єгор Гордєєв, ведуча ТСН та кураторка благодійного проєкту "Здійсни мрію" Лідія Таран, тренерка "Голосу країни" DOROFEEVA, зірка "Проспорт" на 1+1 Олександра Лобода, та ведучий проєкту "Твій день" Тімур Мірошниченко.
"Нам треба зробити все задля того, аби наше життя стало таким, про яке ми мріємо. Кожен має усвідомлювати, що можливість донатити, жити своїм життям, працювати - це все завдяки героїчним захисникам, яким постійно потрібна підтримка і допомога. Дивитися "Голос країни" і робити донати - особливий вид насолоди: і задоволення від перегляду улюбленого шоу, і свій внесок на "пташок". Адже купівля комплекту для аеророзвідки допоможе ЗСУ очистити якнайшвидше наші землі від окупантів та провернутся до спокійного життя", - каже Тімур Мірошниченко.
Прокоментував важливість донатів і ведучий проєкту "Голос країни" Юрій Горбунов.
"Я вважаю, що Українці вже давно здивували весь світ тим, наскільки вміють гуртуватися та допомагати один одному. Тому що, здавалося б, і гроші закінчуються у людей, а потреб не зменшується. Тому донатити стає все складніше і складніше. Але це не про наших людей. Кожен з нас при мінімальній можливості повинен завжди долучатися до таких важливих речей. Особливо до тих, які зараз відбуваються на "Голосі країни", - каже Юрій Горбунов.
Своїми донатами також підтримали благодійну місію і ведуча "Голосу країни" Катерина Осадча та солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька.
Нагадаємо, метою благодійної ініціативи є збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілоїбригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly MoreCombo. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.
Дивіться "Голосу країни" щонеділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".
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