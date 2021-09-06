Ведучі "Твого Дня" продефілювали на Ukrainian Fashion Week в одязі з принтами картин

Ведучі "Твого Дня" продефілювали на Ukrainian Fashion Week в одязі з принтами картин

Зірки 1+1 долучилися до соціального проєкту "Вдягни українське мистецтво".

4 вересня в межах найбільшої модної події – 49-го сезону Ukrainian Fashion Week – представили соціальний проєкт "Вдягни українське мистецтво" від бренду Overall.

Так денне шоу "Твій День" на 1+1 стартує свій новий телесезон одночасно з новим сезоном моди в Україні. Сім зірок 1+1 Руслана Писанка, Влад Яма, Тімур Мірошниченко, Ірина Ванникова, Володимир Рабчун, Єгор Гордєєв та Людмила Барбір вийшли на подіум в ексклюзивних комбінезонах з принтами творів молодих українських художників.

пресслужба каналу "1+1"

"Вдягни українське мистецтво" – це колаборація телешоу "Твій день" на 1+1, бренду Overall та його засновниці Анастасії Браткової, журналу Viva! та творчих команд зі світу моди, мистецтва і глянцю аби ознайомити широкий загал із сучасним мистецтвом. Телеведучі долучилися до місії – зробити мистецтво всеосяжним та цікавим для мільйонної аудиторії, а імена талановитих митців – відомими кожному.

пресслужба каналу "1+1"

Показ "Вдягни українське мистецтво" відбувся в оригінальному форматі і складався з двох частин. У першій: дефіле телезірок у компанії професійних моделей під трек Close Up паризького хіп-хоп гурту doP. У другій: всі герої вийшли до зали та стали на постаменти, немов скульптури у музеї. Найголовніший подіум країни перетворився на вернісаж, де глядачі могли вільно пересуватися між артоб'єктами, роздивлятися деталі зображень, робили селфі з зірками, малювали скетчі.

пресслужба каналу "1+1"

"Ми відчуваємо, що приєдналися до відповідальної та потрібної суспільству справи. Після подіуму ця історія продовжилась в прямому ефірі "Твого дня" на 1+1 та в YouTube. І побачимося на вулицях міст, у метро, в подорожах – де ми теж з колегами будемо з'являтися в цих красивих речах. Бо мистецтво стає ближче! Воно вже у твоєму дні і твоєму просторі" – зазначив Єгор Гордєєв.

Продюсер шоу "Твій День" та член журі соціального проєкту "Вдягни українське мистецтво" Єгор Гордєєв продемонстрував комбінезон із зображенням мурала від художника Дмитра Фатума, який врятував магазин поблизу Житнього ринку від вандалів - досі фасад магазину нахабно псували.

пресслужба каналу "1+1"

У Володимира Рабчуна на одязі принт з колажу художника Олександра Барболіна із зображенням людей та силуетів – про пошук себе у світі та своєї справи.

пресслужба каналу "1+1"

Руслана Писанка вийшла на подіум у вбранні за мотивами твору київської художниці на ім'я Ave. В центрі ідеї - розкішна золота квітка, котра символізує світло, силу, духовне відродження.

пресслужба каналу "1+1"

На комбінезоні Ірини Ванникової зображені фігури людей з руками, простягнутими до неба. Ця картина від творчого дуету одеситів Франсуази Оз і Богдана Перевертуна символізує спілкування, допомогу та єднання.

Тімур Мірошниченко демонстрував твір Євгена Лісняка - абстрактна мозаїка із різнокольорових фарб про почуття та емоції, які ми відчуваємо щодня.

На вбранні Влада Ями – сучасне переосмислення етнічних мотивів від рівненської художниці Інни Харчук – українки у вінках. Етніка - як частина сучасної моди.

пресслужба каналу "1+1"

На комбінезоні Людмили Барбір елементи картини львівського митця Леся Панчишина – кольорові пінгвіни. Художник звертає увагу на важливу екологічну проблему глобального потепління.

пресслужба каналу "1+1"

Для участі у соціальному проєкті молодих українських художників обирали голова оргкомітету UFW Ірина Данилевська, артдилер Ігор Абрамович, продюсер шоу "Твій день" на 1+1 Єгор Гордєєв, головна редакторка видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва, директорка Департаменту культури столиці Яна Барінова, кураторка та засновниця агенції Tuasho Анна Авєтова та головна редакторка журналу Viva! Іванна Слабошпицька. З 282 заявок до фіналу пройшли 12 митців.

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