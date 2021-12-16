Ведучі "Твого дня" розсекретили, як проведуть новорічні свята

Зірки проведуть час з родинами.

Напередодні новорічних свят ведучі інфотейнментшоу "Твій день" на телеканалі 1+1 Тімур Мірошниченко та Стася Ровінська поділилися, як святкуватимуть Новий рік та Різдво.

Так, Тімур Мірошниченко поділився, що майже завжди працює на Новий рік. Тому вони з родиною святкують його по-своєму.

"На Новий рік я майже завжди працюю. Що людям - свято, ведучому - робота! Тому в нас є традиція збиратися всією родиною або в останні дні року, що минає, або вже в перші дні нового. А вже 1 січня плануємо кудись полетіти. Можливо в гори покататися на лижах. Отримаємо заряд енергії гір", - прокоментував Тімур.

Телеведучий додав, що минулого року вирішив все ж не працювати в новорічну ніч. Він разом з родиною полетів на декілька днів до Єгипту.

Тімур Мірошниченко / пресслужба каналу "1+1"

"31 грудня ми смачно повечеряли, але діти з дружиною заснули ще до опівночі. Я чатував, за 5 хвилин до Нового року розбудив дружину, ми наповнили келихи водичкою без газу, вийшли на балкон, дивилися на зоряне небо та спокійне тепле море і просто насолоджувалися цією миттю вдвох", - пригадав Тімур.

А от його колега Стася Ровінська поділилася, що Новий рік та Різдво завжди святкує з родиною.

"Від початку грудня ми починаємо прикрашати будинок, ставимо ялинку, шукаємо подарунки, пишемо листи Діду Морозу і обов’язково святкуємо день Святого Миколая. 31 грудня ввечері ми проводжаємо Старий рік. Діти діляться тим, що хочуть змінити. Я завжди готую багато страв. Цей рік не стане виключенням, може придумаємо для дітей квест", - поділилась зірка.

Також Стася пригадала найяскравішу мить, яка трапилася в новорічну ніч.

Стася Ровінська / пресслужба каналу "1+1"

"Діти чекали біля віконця на Діда Мороза. І раптом побачили салют, який для них означає, що летить чарівник. Аж раптом прийшов перевдягнутий у святковий костюм дідусь. Діти були в захваті, а ще за декілька хвилин знайшли подарунки під ялинкою", - розповіла Стася.

Зустрічайте новорічні свята разом з 1+1. 26 грудня о 21:00 на телеканалі відбудеться прем’єра найочікуванішого концерту року "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою". Феєричне музичне шоу вже стало гарною традицією.

31 грудня о 19:30 на глядачів 1+1 чекає традиційний новорічний випуск ТСН, який у прямому ефірі транслюватиметься із Софійської площі.

А в новорічну ніч на 1+1 вже традиційно відбудеться головна зимова розважальна подія – святковий концерт "Вечірнього Кварталу". На всіх глядачів новорічного випуску чекає політична сатира, а також музичні сюрпризи та незвичайні дуети. У гості до "Кварталу" на Новий рік прийдуть: Тіна Кароль, Оля Полякова, "Антитіла" та інші зірки.

Вся країна зустрічатиме Новий 2022 рік у чудовій компанії улюблених артистів з 31 грудня на 1 січня на 1+1.

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