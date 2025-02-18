Ведучий BAFTA Девід Теннант зі сцени висміяв фільм "Анора", де грає російський актор-путініст

Сталося це просто під час урочистої церемонії.

Шотландський актор Девід Теннант висміяв фільм "Анора", де грає російський актор-путініст Юрій Борисов, який підтримує анексію Криму та підіграє пропаганді РФ.

Сталося це на премії BAFTA 2025. Як пише Independent, Теннант був ведучий 78-ї за рахунком урочистої церемонії вручення кінонагород. Звичайно, без жартів на сцені не обійшлося. Ведучий не оминув увагою стрічку американського режисера Шона Бейкера, де грають актори з РФ. У стрічці розповідається про секс-працівницю з Брукліну, яка закохалася в сина російського олігарха.

Девід Теннант висміяв сюжет картини. Він зі сцени здивовано поцікавився, мовляв, де нормальні люди взагалі могли зустріти такого "олігарха" – "на путіндері?". До слова, актор поєднав прізвище кремлівського диктатора путіна з назвою додатка для знайомств Tinder.

Девід Теннант / Фото: Associated Press

"Ми повинні згадати фільм "Анора", історію про молоду жінку, яка закохалася в сина російського олігарха. Де нормальні люди взагалі зустрінуть такого — на путіндері?" – пожартував ведучий.

Вочевидь, присутні оцінили жарт Девіда Теннанта. Знаменитості, серед яких Селена Гомес, Тімоті Шаламе, Памела Андерсон і Г'ю Грант, почали одразу ж сміятися.

Зазначимо, фільм "Анора" претендує на чимало престижних нагород, серед яких і "Оскар". Однак в українців це викликає обурення, адже там знімаються росіяни. Одну з ролей зіграв актор Юрій Борисов, який, вочевидь, підтримує загарбницьку політику путіна. Зокрема, він виступ за анексію Криму та незаконно приїздив на півострів. Також росіянин активно знімався в пропагандистських фільмах РФ. Про повномасштабну війну актор мовчить. Однак росіянин просуває наративи кремля.

Юрій Борисов / Фото: Associated Press

Нагадаємо, цьогоріч премію BAFTA отримала стрічка про війну в Україні "Камінь, ножиці, папір", де головну роль грає Олександр Рудинський. Актор вже дав інтерв'ю сайту ТСН.ua, де прокоментував перемогу фільму та розповів про спілкування з голлівудськими зірками.

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